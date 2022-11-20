Бывшее здание мэрии Нарва-Йыэсуу снова выставлено на продажу

Первая попытка продать участок была летом этого года. Начальная цена, как и сейчас была 250 000 евро.

Недвижимость находится в центре курортного города по ул.Койду, 25. Площадь участка 1698 квадратных метров. Внутренние площади имеющегося трехэтажного здания составляют 2402 квадратных метра.

Состояние продаваемого имущества оценено как в основном удовлетворительное.

В здании 1986 года постройки прежде работали горуправа и горсобрание Нарва-Йыэсуу, а также размещались почтовая контора и центр семейных врачей. В 2020 году они переехали на правах арендаторов в совершенно новый торгово-офисный дом на ул.Яана Поска, 26.