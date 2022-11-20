В воскресенье в Нарве на Петровской площади установили главную праздничную елку города.
В Нарве установили праздничную елку
В Нарве установили праздничную елку
Власти Нарвы решили поставить в этом году сразу две городские рождественские ели.
Одну рождественскую ель поставили традиционно под окнами горуправы на Петровской площади, а вторую придумали установить в довольно еще новом парке "EV 100" рядом с Нарвским спортцентром.
Но проведенная департаментом городского хозяйства в октябре первая поставка была признана неудачной из-за чрезмерно дорогих ценовых предложений.
Поэтому нарвский департамент горхозяйства срочно объявил повторный конкурс ценовых предложений и наконец он удался.