В Нарве установили праздничную елку

Власти Нарвы решили поставить в этом году сразу две городские рождественские ели.

Одну рождественскую ель поставили традиционно под окнами горуправы на Петровской площади, а вторую придумали установить в довольно еще новом парке "EV 100" рядом с Нарвским спортцентром.

Но проведенная департаментом городского хозяйства в октябре первая поставка была признана неудачной из-за чрезмерно дорогих ценовых предложений.