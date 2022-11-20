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В Нарве установили праздничную елку

Эрик Калда
В Нарве установили праздничную елку
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Установка елки на Петровской площади Нарвы.
Установка елки на Петровской площади Нарвы. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В воскресенье в Нарве на Петровской площади установили главную праздничную елку города.

Власти Нарвы решили поставить в этом году сразу две городские рождественские ели.

Одну рождественскую ель поставили традиционно под окнами горуправы на Петровской площади, а вторую придумали установить в довольно еще новом парке "EV 100" рядом с Нарвским спортцентром.

Но проведенная департаментом городского хозяйства в октябре первая поставка была признана неудачной из-за чрезмерно дорогих ценовых предложений.

Поэтому нарвский департамент горхозяйства срочно объявил повторный конкурс ценовых предложений и наконец он удался.

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