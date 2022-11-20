В список EKRE по Ида-Вирумаа войдет Антс Лийметс

Об этом в воскресенье в интервью корреспонденту "Актуальной камеры" Константину Свиридовскому рассказал лидер партии Мартин Хельме.

Он также подтвердил ранее опубликованную на rus.err.ee информацию о том, что окружной список EKRE в Ида-Вирумаа возглавит бывший министр сельской жизни, ныне замстарейшины волости Йыхви Арво Аллер, вторым номером станет депутат Рийгикогу Рихо Брейвель, третьим - депутат волостного собрания Алутагузе Андрус Тосс.

Лийметс и Андреев не являются членами EKRE. Бывший реформист Антс Лийметс в этой партии никогда и не состоял, а Александр Андреев вышел из ее рядов в июле этого года.