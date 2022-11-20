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В понедельник электричество на бирже подорожает на 21%

Эрик Калда
В понедельник электричество на бирже подорожает на 21%
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Дороже всего в течение дня электричество будет стоить с 15:00 до 19:00.
Дороже всего в течение дня электричество будет стоить с 15:00 до 19:00. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в понедельник, 21 ноября, составит около 26,4 цента за киловатт-час.

По сравнению с воскресеньем, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила около 21,76 цента, тариф вырастет на 21,4%, свидетельствуют данные Nord Pool.

Дороже всего в течение дня электричество будет стоить с 15:00 до 19:00, когда цена превысит 33 цента за киловатт час, сообщает ERR.

В Финляндии, Латвии и Литве среднесуточная цена биржевой электроэнергии в понедельник будет такой же, как в Эстонии.

К указанным биржевым тарифам для потребителей добавляется налог с оборота.

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