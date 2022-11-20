В воскресенье на 58-м году жизни скончался крупный бизнесмен, один из владельцев предприятия Viru Keemia Grupp Прийт Пийльманн.
Ушел из жизни владелец VKG Прийт Пийльманн
Ушел из жизни владелец VKG Прийт Пийльманн
Прийт Пильманн родился 14 мая 1965 года. Он умер после долгой и тяжелой болезни, сообщил портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на Kroonika.
Пийльманн также был членом правления Эстонского общества охотников.
В 2020 году издание Äripäev включило Прийта Пильманна в 10-ку самых богатых людей Эстонии, оценив его активы в 253 млн евро.