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Ушел из жизни владелец VKG Прийт Пийльманн

Эрик Калда
Ушел из жизни владелец VKG Прийт Пийльманн
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Прийт Пийльманн.
Прийт Пийльманн. Фото: Laura_Oks

В воскресенье на 58-м году жизни скончался крупный бизнесмен, один из владельцев предприятия Viru Keemia Grupp Прийт Пийльманн.

Прийт Пильманн родился 14 мая 1965 года. Он умер после долгой и тяжелой болезни, сообщил портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на Kroonika.

Пийльманн также был членом правления Эстонского общества охотников.

В 2020 году издание Äripäev включило Прийта Пильманна в 10-ку самых богатых людей Эстонии, оценив его активы в 253 млн евро.

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