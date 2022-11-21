Поздним субботним вечером в Силламяэ юный пешеход пострадал в результате наезда автомобиля во время пересечения проезжей части в предназначенном для этого месте.
Автомобиль сбил девушку на "зебре"
Автомобиль сбил девушку на "зебре"
Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 19 ноября, в 21.49 в Силламяэ в начале улицы Рохелине. На нерегулируемом пешеходном переходе 16-летнюю девушку сбил автомобиль "Peugeot", которым управлял 38-летний мужчина.
Как сообщила полиция, пострадавшего пешехода доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.