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Автомобиль сбил девушку на "зебре"

Северное побережье
Автомобиль сбил девушку на "зебре"
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Пешеходный переход (фото иллюстративное).
Пешеходный переход (фото иллюстративное). Фото: Sille Annuk / Postimees

Поздним субботним вечером в Силламяэ юный пешеход пострадал в результате наезда автомобиля во время пересечения проезжей части в предназначенном для этого месте.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 19 ноября, в 21.49 в Силламяэ в начале улицы Рохелине. На нерегулируемом пешеходном переходе 16-летнюю девушку сбил автомобиль "Peugeot", которым управлял 38-летний мужчина.

Как сообщила полиция, пострадавшего пешехода доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

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