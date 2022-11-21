Рыбы станут новым уличным символом Нарвы

Нарва еще три года назад провела детский конкурс, чтобы найти лучшее творческое решение для типовых скульптур, которые ограничивали бы движение машин в пешеходных зонах и при этом украшали городское пространство. В качестве примеров брали бетонных берлинских медведей, таллиннских голубей и вильяндискую клубнику.

Победителем конкурса в 2019 году выбрали работу на тот момент 13-летней ученицы Нарвской художественной школы Яны Кравченко. Придуманные ею "Рыбы" представляют собой две одинаковые фигуры, которые соединившись образуют круг. Таких бетонных рыб можно использовать в городском пространстве как в паре, так и поодиночке.

Фото: Narva linnavalitsus

Выбор рыб в качестве символа кажется логичным: две рыбы присутствуют на гербе Нарвы с незапамятных времен, по сей день в Нарве много рыбаков и широко славится нарвская минога.

В 2020 году с мамой несовершеннолетнего автора город подписал договор об использовании авторского права, но только в конце 2022 года дело дошло до начала собственно изготовления фигур. В горбюджете нашлось для этого 9400 евро, которых хватит на восемь бетонных рыб.

Все бетонные рыбы будут покрыты защитным слоем, который облегчит их чистку. На каждой фигуре укажут имя автора скульптуры и год изготовления.

Как сообщил главный архитектор Нарвы Пеэтер Тамбу, для начала выбрали четыре места в городе, куда весной 2023 года установят восемь бетонных рыб парами: начало и конец пешеходной дороги в сквере Александра Пушкина, а также по краям пешеходной зоны перед железнодорожным вокзалом Нарвы.