Бетонные рыбы весной впервые появятся в двух пешеходных зонах Нарвы, в том числе перед вокзалом, где они будут встречать и провожать пассажиров поездов. Творческая работа нарвской школьницы таким образом станет неформальным символом города, стоящего на берегу реки, полной рыбы.
Рыбы станут новым уличным символом Нарвы
Нарва еще три года назад провела детский конкурс, чтобы найти лучшее творческое решение для типовых скульптур, которые ограничивали бы движение машин в пешеходных зонах и при этом украшали городское пространство. В качестве примеров брали бетонных берлинских медведей, таллиннских голубей и вильяндискую клубнику.
Победителем конкурса в 2019 году выбрали работу на тот момент 13-летней ученицы Нарвской художественной школы Яны Кравченко. Придуманные ею "Рыбы" представляют собой две одинаковые фигуры, которые соединившись образуют круг. Таких бетонных рыб можно использовать в городском пространстве как в паре, так и поодиночке.
Выбор рыб в качестве символа кажется логичным: две рыбы присутствуют на гербе Нарвы с незапамятных времен, по сей день в Нарве много рыбаков и широко славится нарвская минога.
В 2020 году с мамой несовершеннолетнего автора город подписал договор об использовании авторского права, но только в конце 2022 года дело дошло до начала собственно изготовления фигур. В горбюджете нашлось для этого 9400 евро, которых хватит на восемь бетонных рыб.
Все бетонные рыбы будут покрыты защитным слоем, который облегчит их чистку. На каждой фигуре укажут имя автора скульптуры и год изготовления.
Как сообщил главный архитектор Нарвы Пеэтер Тамбу, для начала выбрали четыре места в городе, куда весной 2023 года установят восемь бетонных рыб парами: начало и конец пешеходной дороги в сквере Александра Пушкина, а также по краям пешеходной зоны перед железнодорожным вокзалом Нарвы.
Когда и куда установят в будущем новых рыб - это, по словам Тамбу, будет зависеть только от возможностей городского бюджета. Предполагается, что в будущем заказ новых фигур будет обходиться намного дешевле - около 400 евро за штуку, так как уже будут формы для отливки.