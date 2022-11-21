Легковой в ночь на воскресенье упал с высокого берега в затопленный карьер.
Людям в упавшем в карьер автомобиле грозила опасность
Людям в упавшем в карьер автомобиле грозила опасность
В половине четвертого ночи 20 ноября спасатели были вызваны в деревню Айду-Нымме Люганузеской волости. Там автомобиль с тремя людьми упал с высоты 10-12 метров в карьер и мог утонуть.
Пострадавшие сами выбрались из воды и поднялись на обрыв. Переохлажденных людей передали медикам из скорой помощи.
Полиция займется этим несчастным случаем.
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