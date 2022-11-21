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Людям в упавшем в карьер автомобиле грозила опасность

Северное побережье
Людям в упавшем в карьер автомобиле грозила опасность
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Машина спасателей.
Машина спасателей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Легковой в ночь на воскресенье упал с высокого берега в затопленный карьер.

В половине четвертого ночи 20 ноября спасатели были вызваны в деревню Айду-Нымме Люганузеской волости. Там автомобиль с тремя людьми упал с высоты 10-12 метров в карьер и мог утонуть.

Пострадавшие сами выбрались из воды и поднялись на обрыв. Переохлажденных людей передали медикам из скорой помощи.

Полиция займется этим несчастным случаем.

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