Спецслужбам пришлось оцепить автозаправку на время, пока техник не устранит неисправность.
В Нарве на автозаправке возникла опасная ситуация
В Нарве на автозаправке возникла опасная ситуация
В субботу, 19 ноября, в 18.18 поступило сообщение о неисправности газового пистолета на автоматической заправке в Нарве на Таллиннском шоссе. По экстренному вызову прибыли спасатели и полиция, которые оцепили опасную территорию.
В 18.46 прибыл техник, который смог перекрыть газ на заправке, таким образом устранив опасность.