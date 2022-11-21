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В Нарве на автозаправке возникла опасная ситуация

Северное побережье
В Нарве на автозаправке возникла опасная ситуация
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Газовая заправка (фото иллюстративное).
Газовая заправка (фото иллюстративное). Фото: Marko Saarm / Sakala

Спецслужбам пришлось оцепить автозаправку на время, пока техник не устранит неисправность.

В субботу, 19 ноября, в 18.18 поступило сообщение о неисправности газового пистолета на автоматической заправке в Нарве на Таллиннском шоссе. По экстренному вызову прибыли спасатели и полиция, которые оцепили опасную территорию.

В 18.46 прибыл техник, который смог перекрыть газ на заправке, таким образом устранив опасность.

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