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СТАТИСТИКА ⟩ Среднестатистический эстонский мужчина - 39-летний Александр

Северное побережье
Среднестатистический эстонский мужчина - 39-летний Александр
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Мужчины в Нарве (фото иллюстративное).
Мужчины в Нарве (фото иллюстративное). Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Портал "Наука" предлагает познакомиться со средним эстонским мужчиной: кто он, сколько ему лет, что его беспокоит и как он любит проводить свободное время. Ноябрь во всем мире посвящен мужчинам и их здоровью.

Согласно данным Департамента статистики Эстонии, как пишет "Наука", самыми популярными именами в Эстонии являются Александр (12 169), Сергей (10 291) и Владимир (10 287).

Среднестатистическому эстонскому мужчине 39,4 года, а продолжительность его жизни составляет 72,8 года. Основными причинами, по которым эстонец умирает более чем на восемь лет раньше, чем, например, его шведские сверстники, являются болезни сердца и сосудов, а также рак легких и простаты.

Однако эстонские мужчины также страдают от избыточного веса, рискованного поведения, употребления одурманивающих веществ и других проблем со здоровьем. Почти половина мужчин в возрасте 35-44 лет имеют избыточный вес. Несмотря на это, почти 65% мужчин в возрасте 40-49 лет считают свое здоровье хорошим.

Мужчины тратят 23 минуты в день на приготовление пищи и 24 минуты на уборку дома, а за детьми присматривают по 11 минут в день. В свободное время эстонец любит смотреть телевизор: перед экраном он проводит более двух часов.

Подробнее читайте в статье на портале "Наука".

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