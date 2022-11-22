Избирательная кампания парламентских выборов 2023 года поневоле началась ранним утром 24 февраля этого года с нападения Российской Федерации на Украину. С раннего утра 24 февраля изменилась также риторика эстонских партий. Все прежние неудачи в предпринимательской политике, региональной политике, медицине, публичном администрировании и толерантности были забыты. Война и чувство безопасности заслонили собой все.
Мярт Меэсак: Зажиточную Эстонию не поcтроишь и не защитишь на бесконечно доставаемые "из тумбочки" деньги
Однако, независимо от того, кто и где берет слово, избирателям вновь и вновь обещают деньги, деньги и еще раз деньги. Вместо того чтобы систематически и опираясь на советы специалистов заниматься причинами, все парламентские партии занимаются раздачей денег налогоплательщика, то есть стимулированием роста цен.
Цель пособий - заниматься усмирением поведения и недовольства бедных людей (читай: избирателей). Деньгами партии сажают на крючок в первую очередь людей, находящихся в худшем социально-экономическом положении. Деньги подавляют воинственность и бунтарство: никто не станет буйствовать на улицах и устраивать революции, если эмоционально возбужденным массам выдадут финансовое успокоительное.
Чем глубже кризис и чем сильнее вызываемые им эмоции, с тем большими суммами выходит на свет божий та или другая партия. И чем сильнее отчаяние властителей перед предстоящей ситуацией и чем больше страх за результаты на выборах, тем более радикальные и бессмысленные пособия начинают предлагаться.
Один за другим появляются заголовки и предвыборные лозунги, сулящие повышение зарплат, рост доходов и пособия. Снова и снова политики обещают то, что оплачивается, по сути, не из их собственного кармана. Все это будет взято из собранных в виде налогов денег госбюджета или - в случае зарплат - из кармана работодателей-предпринимателей.
При этом у партий, разбрасывающихся деньгами налогоплательщиков, очевидно, ни разу не возник вопрос, каким образом раздача денег снизит инфляцию, уменьшит все растущую бюрократию и чрезмерное регулирование или посодействует рождению первого и/или второго ребенка в семье. Или более того: смогут ли предприниматели оплатить все это налогами, если кризис на пороге и из-за снижения конкурентоспособности волна сокращений уже набирает обороты. На фоне безостановочного сжигания денег все парламентские партии забыли об эстонских предприятиях и экономическом развитии.
Трудно сказать, неужели верхушки правящих партий цинично думают, что голос предпринимателей не имеет веса, а утраченные голоса компенсирует избирательная активность заваленных деньгами масс. Многие ли вообще понимают, что содержать государство, науку/образование, социальную опеку, строительство/ремонт дорог и здравоохранение можно только на поступающие от предпринимательства налоговые средства?
"На фоне безостановочного сжигания денег все парламентские партии забыли об эстонских предприятиях и экономическом развитии".
Мярт Меэсак, предприниматель, "Eesti 200"
Активизируются давние дебаты о налогах, в ходе которых спорят о проценте подоходного налога, забывая, что раздаваемые в виде пособий деньги берутся из вклада всех работодателей, а не из кармана парламентских партий, которые и сами за деньги всех нас станут скоро расклеивать плакаты и безудержно рекламировать себя по телевизору.
К примеру, Франция выделила предприятиям более девяти миллиардов евро, чтобы помочь им справиться с энергоценами. Цель ясна: французские предприятия должны сохранить свою конкурентоспособность. Ранее о значительных поддержках сообщила также Германия.
Что сделало правительство Каи Каллас? На деле - ничего, на словах - объяснило, чтобы у нас электричество и без того дешевле, чем в Латвии. Так что не нойте!
С посредственной и стоящей на месте экономикой Эстония не может позволить себе высококлассные медицинскую систему и систему образования, а также многие другие необходимые и привычные публичные услуги. Только слов или займовых денег недостаточно.
Безопасность начинается с дома каждого человека. С того, насколько безопасно он чувствует себя, работая или занимаясь предпринимательством. Достаточно ли у него сбережений, чтобы пережить кризис, чувствует ли он, что государство придет ему на помощь, если его экономическое положение ухудшится. От предпринимателей зависят ведь почти все работники. Только обещая деньги работникам, не сохранить рабочие места, доходы людей или чувство уверенности у людей. Все это возможно только при наличии рабочего места и работодателя.
Тем не менее все партии громко говорят об инновациях и о том, как они будут строить новую жизнь в Эстонии, если только отдать за них свой голос. Надо отметить, что заявляющие такое партии врут - и уже не первый год. Инновация - это не перераспределение имеющихся денег. Это совокупность систематических действий во имя завтрашнего роста благосостояния. Обеспечивающие рост зажиточности и инноваций соглашения должны заключаться за пределами политтехнологической возни. Их может достичь публичный сектор в сотрудничестве с частным сектором, то есть с предпринимателями. Одно без другого не функционирует.
Я хочу видеть правительство, смелое в решениях, дружелюбное к предпринимателю и повернувшееся лицом ко всем людям Эстонии. В результате смелого управления будут осуществлены необходимые изменения наперекор критике даже в том случае, если решения на первый взгляд покажутся не очень популярными, но зато будут очень необходимыми с точки зрения жизнеспособности и развития Эстонии. Создавая лучшие условия для экономической деятельности предприимчивых и самостоятельных людей, легче будет помочь также тем, кто действительно нуждается в помощи.
Чем больше будет в Эстонии энергичных и зажиточных граждан, тем лучше они смогут защитить самих себя и созданное ими государство.