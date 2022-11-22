"Хотели ли бы вы жить в СССР?", "Готовы ли вы на убийство ради спасения города?", "Нужно ли переводить все школы и детсады на эстонский язык?" - на эти и многие другие вопросы отвечали со сцены "Vaba Lava" в Нарве сто нарвитян. Всемирно известный документальный театральный проект "Rimini Protokoll" выбрал для сороковой постановки "100% City" эстонский приграничный город.
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ГОЛОСАМИ ЖИТЕЛЕЙ ⟩ Все спектакли "100% Нарва" прошли с аншлагом
Все спектакли "100% Нарва" прошли с аншлагом
Предпоказ в четверг и три спектакля в пятницу, субботу и воскресенье собрали аншлаг. Куратор программы "Vaba Lava" норвежский режиссер Харальд Розенстрём сказал, что если бы эту постановку показывали еще неделю - зал был бы таким же полным, ведь сложилось сочетание интересного города, интересных людей и постановщиков очень высокого уровня. Три показа на публику - традиция "Rimini Protokoll".