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ГОЛОСАМИ ЖИТЕЛЕЙ ⟩ Все спектакли "100% Нарва" прошли с аншлагом

Ирина Кивисельг
, журналист
Все спектакли "100% Нарва" прошли с аншлагом
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Действующими лицами подчас были не только те, кто на сцене, но и в зале.
Действующими лицами подчас были не только те, кто на сцене, но и в зале. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

"Хотели ли бы вы жить в СССР?", "Готовы ли вы на убийство ради спасения города?", "Нужно ли переводить все школы и детсады на эстонский язык?" - на эти и многие другие вопросы отвечали со сцены "Vaba Lava" в Нарве сто нарвитян. Всемирно известный документальный театральный проект "Rimini Protokoll" выбрал для сороковой постановки "100% City" эстонский приграничный город.

Предпоказ в четверг и три спектакля в пятницу, субботу и воскресенье собрали аншлаг. Куратор программы "Vaba Lava" норвежский режиссер Харальд Розенстрём сказал, что если бы эту постановку показывали еще неделю - зал был бы таким же полным, ведь сложилось сочетание интересного города, интересных людей и постановщиков очень высокого уровня. Три показа на публику - традиция "Rimini Protokoll".

- Как мы и предполагали, этот проект был очень интересным для нарвитян, - подчеркнул он. - Все, кто был на сцене, как и многие в зале, говорили, что больше узнали друг друга и поняли, что такое Нарва. Это и есть самое важное. На последнем показе у артистов спросили, кто узнал больше о других, - почти все участники подняли руки. Меня лично искренне зацепил вопрос о том, ограничивают ли русскую культуру в Эстонии. Подавляющее большинство ответили утвердительно. Люди не часто хотят говорить, что они думают, но на самом деле важно в обществе проговаривать вещи, которые хочешь высказать. Через этот процесс, как я видел и чувствовал, люди стали более открытыми. Нарвитяне - очень смелые люди, которые сделали огромную работу.

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