Объединяющий молодых футболистов Ида-Вирумаа "FC Alliance", удержавшийся в первой лиге благодаря победе со счетом 1:0 в переходной игре с таллиннским "Kalev U21", хочет в новом сезоне избежать нынешнего глубокого спада, который чуть ли не выбил команду из первой лиги.
Едва избежавший вылета из первой лиги "FC Alliance" хочет крепче встать на ноги
Занявший в первой лиге восьмое место "Alliance" в первой встрече серии переходных игр, проходившей в среду на домашнем стадионе в Кохтла-Ярве, сыграл вничью с "Kalev" - 3:3, а на состоявшейся в воскресенье под снегопадом в Таллинне встрече выиграл, благодаря голу, забитому Роландом Кардавой на 83-й минуте.
Для руководителя клуба Андрея Шкалеты эта победа означает как облегчение, так и новые заботы. По его словам, для футбольной жизни кохтла-ярвеского региона важно, чтобы представительская команда играла в как можно более сильной лиге, ведь это обусловит больший интерес публики и создаст дополнительную мотивацию для молодых футболистов, так как в первой лиге проще проявить себя перед тренерами как лиги мастеров, так и эстонских молодежных сборных, чтобы сделать в своей карьере игрока следующий шаг вверх.
В то же время футбольный союз с каждым годом ужесточает требования, предъявляемые к командам как лиги мастеров, так и первой лиги. "Нам придется крепко подумать и постараться, чтобы справиться с получением лицензии. Это касается в первую очередь финансовых обязательств, связанных с выступлением в первой лиге", - отметил Шкалета.
По его словам, надо будет поломать голову и над тем, как собрать к новому сезону такую команду, которая бы оказалась более конкурентоспособной в первой лиге и сумела избежать такого кризиса, как во второй половине основного турнира нынешнего сезона, когда в 17 играх команда одержала только одну победу, один раз сыграла вничью и 15 раз проиграла. Команда едва избежала вылета из первой лиги.
По словам Шкалеты, "Alliance" сохранит основное направление на то, чтобы предложить местной молодежи возможность развиваться; она и в следующем году составит основное ядро команды. "В то же время нынешний сезон показал, что как только мы отказались от некоторых лидеров, как сразу стало трудно. Искусство в том и есть, как найти равновесие между молодыми игроками и более опытными, а также найти для них мотивацию играть в клубе первой лиги".
По словам Шкалеты, с системой "Alliance" связано около 500 молодых футболистов. "Надеемся, что уже в следующем сезоне оттуда придет сильное пополнение для представительской команды. Кроме того, посмотрим и в остальной Эстонии", - сказал он, отметив, что взвесить надо также более тесное сотрудничество с йыхвиским футбольным клубом "Phoenix", где тоже тренируются сотни молодых ребят. Тамошняя представительская команда заняла в этом сезоне девятое место в северо-восточной зоне второй лиги.