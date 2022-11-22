Прийт Пийльманн, один из владельцев "Viru Keemia Grupp", скончавшийся в воскресенье, был человеком, который сильно повлиял на жизнь Ида-Вирумаа в последние десятилетия, под руководством которого крупное предприятие с 1600 сотрудниками стало флагманом эстонской промышленности.
Для подписчиков
По натуре он был упорным борцом и не останавливался, пока не были сделаны великие дела
Прийт Пийльманн скончался в воскресенье в возрасте 57 лет
По натуре он был упорным борцом и не останавливался, пока не были сделаны великие дела
- По натуре он был настоящим борцом - настолько настойчив в том, чего хотел добиться. Он преодолевал всевозможные трудности, чтобы вершить великие дела. Он ни в чем не уступал очень легко. Точно так же он боролся со своей болезнью до последнего момента, - характеризует Пийльманна Прийт Рохумаа, который в бытность исполнительным руководителем "VKG" помогал претворять в жизнь смелые планы развития Пийльманна в Ида-Вирумаа.