Во второй эстонской баскетбольной лиге "HITO/Karjamaa" потерпел наряду с пятью победами второе поражение, явно уступив в субботу молодежи "Audentes" - 80:97.
В беге за победой: "HITO/Karjamaa" не смог одолеть молодежь из "Audentes"
Тренирующиеся под руководством бывших профессиональных баскетболистов Таира Тенно и Рауно Пехка 17-18-летние игроки с первых минут встречи взяли такой темп, за которым ида-вируские баскетболисты не поспевали. К концу первой четверти "HITO/Karjamaa" отставал на 14 очков, а к середине игры - уже на 22 очка (30:52). Во второй половине не появилось ни малейших признаков того, чтобы ход игры повернул в другую сторону, в какой-то момент отставание достигло уже 29 очков.
Впервые самым результативным игроком "HITO/Karjamaa" стал 17-летний Карл Теппо, набравший 18 очков. Танель Маалма и Вейко Симм добавили на счет команды по 14 очков. Царившие в большинстве прежних игр в борьбе под щитом Симм и Эдвард Трумм уступили на этот раз в данном элементе молодежи из "Audentes", взявшей больше мячей от щита - 46:34.
В итоге как "HITO/Karjamaa", так и "Audentes" имеют сейчас по пять побед и два поражения, то есть делят в турнирной таблице второе место. Раплаская баскетбольная школа выиграла все восемь встреч.
"HITO/Karjamaa" получит возможность увеличить счет побед в эту пятницу в 20 часов, когда встретится в Йыхвиском спортхолле с пярнумааской командой "SK Tünamo", имеющей на своем счету три победы и четыре поражения.