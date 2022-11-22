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ОДИН ВОПРОС ⟩ Чем удалось прельстить финнов?

Северное побережье
Чем удалось прельстить финнов?
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Кадри Ялонен.
Кадри Ялонен. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Ежегодно собирающий около 15000 посетителей крупнейший в Финляндии посвященный Эстонии культурный фестиваль "Martin Markkinate" нынче выбрал тематическим регионом Вирумаа.

Координатор по туризму в Ида-Вирумаа Кадри ЯЛОНЕН:

- Ида-Вирумаа выступил мощно, ведь привлечь финнов - это сейчас задача номер один. Россия отпала, и финны для нас сейчас самые перспективные зарубежные туристы.

Особенно масштабно предстал город Нарва во главе с мэром Катри Райк. Город Нарва является тут ключевым деятелем, ведь Нарву финны знают. У нас есть и другие самоуправления, как, например, Нарва-Йыэсуу и Люганузе, которые тоже активно начали восстанавливать отношения с Финляндией. Поддержка самоуправлений очень важна. В ярмарке участвовали также многие предприятия из региона, так что зал Вирумаа был представительным.

Мы получили для ида-вируского информационного бюллетеня семьсот новых друзей, которым сможем отправлять свои хорошие новости и сообщать о мероприятиях. Это создаст реальное притяжение, чтобы финны поехали сюда.

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