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Осипенко, находящийся в тюрьме, не получил с Йыхви денег через суд

Эрик Калда
, журналист
Осипенко, находящийся в тюрьме, не получил с Йыхви денег через суд
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В этом году, в конце января и начале февраля, в Йыхви случился настоящий снежный потоп, с которым фирма по обслуживанию дорог "N&V" не справилась, и договор с ней был расторгнут. Сейчас улицы Йыхви обслуживают предприятия, не связанные с Николаем Осипенко.
В этом году, в конце января и начале февраля, в Йыхви случился настоящий снежный потоп, с которым фирма по обслуживанию дорог "N&V" не справилась, и договор с ней был расторгнут. Сейчас улицы Йыхви обслуживают предприятия, не связанные с Николаем Осипенко. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Фирма по обслуживанию дорог "N&V", до последнего времени принадлежавшая подозреваемому в коррупционных преступлениях Николаю Осипенко, проиграла судебную тяжбу, в которой она требовала деньги от Йыхвиской волости за некачественную уборку снега в феврале этого года, когда волость в итоге расторгла заключенные с предприятием договоры.

В январе Йыхвиская волость заключила с "N&V" договоры на содержание дорог, но во время начавшихся в январе-феврале метелей и снегопадов предприятие не справлялось с расчисткой дорог и улиц Йыхви, и волость начала предъявлять претензии по этому поводу.

Фирма предложила расторгнуть договор

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