Фирма по обслуживанию дорог "N&V", до последнего времени принадлежавшая подозреваемому в коррупционных преступлениях Николаю Осипенко, проиграла судебную тяжбу, в которой она требовала деньги от Йыхвиской волости за некачественную уборку снега в феврале этого года, когда волость в итоге расторгла заключенные с предприятием договоры.
Для подписчиков
Осипенко, находящийся в тюрьме, не получил с Йыхви денег через суд
Осипенко, находящийся в тюрьме, не получил с Йыхви денег через суд
В январе Йыхвиская волость заключила с "N&V" договоры на содержание дорог, но во время начавшихся в январе-феврале метелей и снегопадов предприятие не справлялось с расчисткой дорог и улиц Йыхви, и волость начала предъявлять претензии по этому поводу.