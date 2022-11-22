Избирательный союз "Restart Kohtla-Järve" получает поддержку для своего кандидата в мэры Вирве Линдер и от подозреваемых в преступлении членов горсобрания.
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Голоса находящихся под подозрением депутатов могут сделать Вирве Линдер мэром Кохтла-Ярве
Голоса находящихся под подозрением депутатов могут сделать Вирве Линдер мэром Кохтла-Ярве
После того как провалились переговоры между избирательным союзом "Restart", Центристской партией и соцдемами о создании в Кохтла-Ярве новой коалиции, "Restart" начал искать поддержку для своего кандидата в мэры и среди тех депутатов, которые получили подозрение в преступлении из-за настигшего осенью городскую власть коррупционного скандала.