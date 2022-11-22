Вт, 22.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Голоса находящихся под подозрением депутатов могут сделать Вирве Линдер мэром Кохтла-Ярве

Эрик Гамзеев
, журналист
Голоса находящихся под подозрением депутатов могут сделать Вирве Линдер мэром Кохтла-Ярве
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Член "Restart" Хендрик Агур говорил, что если Вирве Линдер станет мэром Кохтла-Ярве, то руководство городом решительно изменится и наступит новая эпоха.
Член "Restart" Хендрик Агур говорил, что если Вирве Линдер станет мэром Кохтла-Ярве, то руководство городом решительно изменится и наступит новая эпоха. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Избирательный союз "Restart Kohtla-Järve" получает поддержку для своего кандидата в мэры Вирве Линдер и от подозреваемых в преступлении членов горсобрания.

После того как провалились переговоры между избирательным союзом "Restart", Центристской партией и соцдемами о создании в Кохтла-Ярве новой коалиции, "Restart" начал искать поддержку для своего кандидата в мэры и среди тех депутатов, которые получили подозрение в преступлении из-за настигшего осенью городскую власть коррупционного скандала.

Коалиционное соглашение не заключат

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх