Чтобы защитить жизни и здоровье людей Департамент полиции и погранохраны запретил с 22 ноября ходить пешком и передвигаться на автотранспорте по льду Чудского, Теплого и Псковского озер, а также озер Паттина, Ванику, Пабра и Крийва.
На пограничных озерах запрещен выход на пока еще тонкий лед
"У берегов озер уже есть тонкий ледяной покров, но он далеко не так прочен, чтобы выдержать вес человека. Поэтому в целях защиты жизни и здоровья людей запрещено выходить на тонкий лед. Ограничение будет действовать до тех пор, пока ледовая разведка пограничников не подтвердит, что лед стал достаточно толстый", - сказал начальник кордона Муствеэ Ялмар Эрнитс.
Пограничники уже занимаются ледовой разведкой и при первой возможности сообщат, когда выход на лед станет безопасным как для рыбаков, так и для транспортых средств.
Безопасность выхода на лед гарантируется, если его толщина повсеместно составляет 7-10 сантиметров. "Если на некоторых берегах слой льда кажется толстым, это вовсе не означает, что можно безопасно находится на льду на всей площади озера", - объяснил Эрнитс.
Результаты ледовой разведки и общую ледовую обстановку можно отслеживать на специальной странице веб-сайта полиции и погранохраны ЗДЕСЬ.