Центральная криминальная полиция Эстонии и ФБР США задержали в Таллинне предпринимателей, подозреваемых в криптомошенничестве и отмывании 575 миллионов долларов.
Эстония помогла США задержать кибермошенников, отмывавших 575 миллионов долларов
В воскресенье, 20 ноября Центральная криминальная полиция вместе с ФБР в ходе общей операции задержали в Таллинне людей, которых подозревают в мошенничестве и отмывании денег. Согласно подозрению, потерпевшим был причинен ущерб, превышающий полмиллиарда долларов, о чем сообщил Департамент полиции и погранохраны в специальном пресс-релизе.
Согласно собранной в ходе расследования информации, подозреваемые, которыми являются два 37-летних гражданина Эстонии - Сергей Потапенко и Иван Турыгин - создали компанию по схеме Понци. Людей приглашали инвестировать в криптомайнинг "HashFlare". Согласно подозрению, деньги, полученные в качестве инвестиций, были использованы не по назначению, а криптовалюты, в которые люди инвестировали, не развивались. У названной компании были сотни тысяч клиентов по всему миру, и возможная сумма ущерба, согласно подозрению, составляет больше полумиллиарда евро. Для легализации полученных преступным путем доходов покупалась недвижимость и использовались подставные фирмы.
Аресту предшествовало долгое расследование
Руководитель бюро по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции Оскар Гросс рассказал, что проводившееся в сотрудничестве двух стран расследование было длительным и очень объемным. "Масштабы этого расследования наглядно иллюстрирует тот факт, что, по нашим данным, речь идет о случае совершенного в Эстонии мошенничества с одной из крупнейших сумм ущерба. На сегодняшний день собрано достаточно доказательств для задержания подозреваемых. В этом расследовании чрезвычайно важным было международное сотрудничество, так как с самого начала мы работали с коллегами из США как сплоченная команда".
В Эстонии прошли задержания и обыски в рамках производства по данному уголовному делу, которое ведется в США. С полицейской операцией было связано более 100 полицейских, в том числе 15 сотрудников федеральных органов США.
Органы власти США теперь ходатайствуют о задержании двух подозреваемых на время предварительного следствия и о их выдаче.
Оскар Гросс добавил, что криптосфера находится под повышенным вниманием эстонской полиции. Так, например, уже в начале октября Центральная криминальная полиция задержала лиц, подозреваемых в инвестиционном мошенничестве, которые были связаны с виртуальной валютой Dagcoin.
- Расследования, связанные с криптовалютами, несомненно являются запутанными и требуют много времени, но правоохранительные учреждения делают все возможное, чтобы раскрывать эти преступления. Существуют разные законные способы для занятия предпринимательством в сфере криптовалют, и мошенничеству нет там места, - прокомментировал Гросс.
Департамент юстиции США раскрыл подробности дела
Согласно американским судебным документам, 37-летние Сергей Потапенко и Иван Турыгин предположительно обманули сотни тысяч жертв с помощью многогранной схемы. Они побуждали жертв заключать мошеннические контракты на аренду оборудования с сервисом майнинга криптовалют под названием "HashFlare". Они также побудили жертв инвестировать в банк виртуальной валюты под названием "Polybius Bank". На самом деле "Polybius" никогда не был банком и никогда не выплачивал обещанные дивиденды.
Потерпевшие выплатили компаниям Потапенко и Турыгина более 575 миллионов долларов. Затем Потапенко и Турыгин использовали подставные компании для отмывания доходов от мошенничества, покупки недвижимости и роскошных автомобилей.
- Новые технологии облегчили злоумышленникам возможность использовать невинных жертв как в США, так и за рубежом во всё более сложных аферах, - говорит помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший из отдела по уголовным делам Департамента юстиции. - Департамент стремится не допустить, чтобы общественность потеряла ещё больше своих с трудом заработанных денег из-за этих афер, и не позволит этим обвиняемым или подобным им, присваивать плоды преступлений.
- Размер и размах предполагаемой схемы поистине поразительны. Обвиняемые воспользовались как привлекательностью криптовалюты, так и секретностью вокруг майнинга криптовалюты, чтобы совершить грандиозное мошенничество по схеме Понци, - заявляет прокурор США в Западном округе штата Вашингтон Ник Браун. - Они заманивали инвесторов ложными обещаниями, а затем платили инвесторам, которые вложились раньше, деньгами от тех, кто вложил деньги позже. Они пытались скрыть свои доходы, полученные нечестным путем, в эстонской недвижимости, в роскошных автомобилях, в банковских счетах и кошельках с виртуальной валютой по всему миру. Власти США и Эстонии работают над конфискацией и контролем этих активов, а также над тем, чтобы лишить эти преступления прибыли.
Согласно обвинительному акту, Потапенко и Турыгин утверждали, что компания "HashFlare" проводит масштабную операцию по добыче криптовалюты. Майнинг криптовалюты - это процесс использования компьютеров для генерации криптовалюты, такой как биткойн, с целью получения прибыли. Потапенко и Турыгин предлагали контракты, которые за определенную плату должны были позволить клиентам арендовать процент операций майнинга "HashFlare" в обмен на виртуальную валюту, произведенную их частью операции. Веб-сайт "HashFlare" позволял клиентам отслеживать количество виртуальной валюты, которое предположительно было сгенерировано майнингом.
Клиенты со всего мира, включая клиентов из западного округа штата Вашингтон, заключили контракты с "HashFlare" на сумму более 550 миллионов долларов в период с 2015 по 2019 год. Согласно обвинительному акту, эти контракты были мошенническими. У "HashFlare" не было такого оборудования для майнинга виртуальной валюты, которое, как они утверждали, имелось. Оборудование "HashFlare" предположительно выполняло добычу биткоинов со скоростью менее одного процента от заявленной вычислительной мощности.
Когда инвесторы попросили вывести свои доходы от майнинга, Потапенко и Турыгин не смогли выплатить добытую криптовалюту, как обещали. Вместо этого они либо отказывались осуществлять платежи, либо расплачивались с инвесторами, используя виртуальную валюту, которую купили на открытом рынке, а не валюту, которую они сами добыли.
"HashFlare" закрыла свой бизнес в 2019 году.
В мае 2017 года Потапенко и Турыгин предлагали инвестировать в компанию "Polybius", которая, как они обещали, создаст банк, специализирующийся на виртуальной валюте. Они пообещали выплачивать инвесторам дивиденды от прибыли "Polybius". По этой схеме мужчины собрали не менее 25 миллионов долларов и перевели большую часть денег на другие банковские счета и кошельки с виртуальной валютой, находящиеся под их контролем. Компания "Polybius" в действительности никогда не создавала банка и не выплачивала дивиденды.
Обвинение Потапенко и Турыгина также касается сговора по отмыванию преступных доходов с использованием подставных компаний, поддельных договоров и счетов-фактур. В заговоре по отмыванию денег якобы участвовало не менее 75 объектов недвижимости, шесть роскошных автомобилей, криптовалютные кошельки и тысячи машин для майнинга криптовалюты.
Потапенко и Турыгин обвиняются в США в сговоре с целью совершения интернет-мошенничества, им предъявлены 16 пунктов обвинения в интернет-мошенничестве и один пункт обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Если вина Потапенко и Турыгина будет доказана, то каждому грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Судья федерального окружного суда вынесет приговор после рассмотрения Руководства принципов по вынесению приговоров и других законодательных актов США.
Дело расследуется ФБР
"ФБР стремится преследовать субъекты, которые используют все более сложные схемы для обмана инвесторов, и за пределами страны", - комментирует помощник директора отдела уголовных расследований ФБР Луис Кесада. "Жертвы в США и за рубежом инвестировали в то, что они считали сложными виртуальными активами. Но все это было частью мошеннической схемы, и в результате пострадали тысячи человек. ФБР благодарит наших местных и международных партнеров за их усилия на протяжении всего расследования, чтобы помочь жертвам восстановить справедливость".
Как сообщили Департамент юстиции США и посольство в Таллинне, Соединенные Штаты благодарят бюро по борьбе с киберпреступностью при Центральной криминальной полиции Эстонии за поддержку в этом расследовании. Большую помощь расследованию оказало и Управление по международным делам Департамента юстиции США.
Как отметили в Департаменте юстиции США, это расследование и воскресные аресты демонстрируют отличную координацию и сотрудничество между правоохранительными органами двух стран. Эстония была важным союзником в борьбе с этим киберпреступлением, и Соединенные Штаты благодарят эстонских коллег за помощь и координацию.
Дело ведут прокуроры Адриенн Э. Розен и Оливия Чжу из Отдела по отмыванию денег и возвращению активов Уголовного отдела, а также помощники прокуроров США в западном округе штата Вашингтон Сет Уилкинсон и Джехиэль И. Баер.
Все лица, считающие себя потерпевшими в этом деле, могут получить дополнительную информацию на сайте ФБР.