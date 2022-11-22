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Жители Эстонии выбрасывают очень много одежды, что плохо для природы

Северное побережье
Жители Эстонии выбрасывают очень много одежды, что плохо для природы
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Одежда на продажу. Фото иллюстративное.
Одежда на продажу. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

Жители Эстонии выбрасывают 17 килограммов одежды в расчете на человека, из них 14 килограммов отправляются прямо в мусорный ящик. Однако такой полный чемодан можно отправить нуждающимся или в повторное использование. Министерство окружающей среды призывает людей задуматься о своих привычках покупки одежды и предпочесть повторное использование.

Каждую секунду в мире выбрасывается на свалку или сжигается приблизительно грузовик одежды. В одной только Европе ежегодно выбрасывают 5,8 миллиона тонн одежды. "Весь мир борется с проблемой текстильных отходов. Люди покупают больше одежды, чем когда-либо ранее, но до сих пор не знают, как правильно обращаться с ее отходами. И у нас в Эстонии тоже до сих пор нет эффективных решений для переработки больших объемов текстиля", - сказал министр окружающей среды Эстонии Мадис Каллас.

С 19 по 27 ноября отмечается общеевропейская неделя сокращения отходов, в центре внимания которой в этом году циркулярные и устойчивые текстильные изделия. В рамках кампании Министерство окружающей среды призывает людей задуматься о своих привычках покупки одежды и предпочесть повторное использование.

Министерство окружающей среды отмечает, что еще больший ущерб окружающей среде наносится при производстве одежды. Мировая индустрия моды ежегодно производит примерно 10 процентов выбросов парниковых газов - значительно больше, чем международная авиация и судоходство вместе взятые.

- Производство одежды требует много воды и энергии, а также невозобновляемых ресурсов, например, нефти. В то же время мода стремительно меняется, и нам быстро надоедает наш гардероб. Постоянно растущее производство и закупка одежды ложатся тяжелым бременем на окружающую среду и наши экосистемы, - пояснила Сигрид Соомлайс, заведующая отделом экологического менеджмента.

Как спасти мир от текстильного наводнения?

  • Покупайте меньше! Чем меньше люди потребляют и покупают новых вещей, тем меньше ресурсов уходит на их производство и утилизацию отходов.
  • Выбирайте с умом! Покупка нового товара иногда неизбежна. Даже в этом случае можно сделать более экологичный выбор, например, отдав предпочтение магазинам повторного использования. Выбирайте вещи неподвластного времени покроя, из качественного и прочного материала, срок службы которых можно продлить за счет ремонта. Одежду часто делают из синтетических материалов, для производства которых требуется много воды и энергии и которые в природе разлагаются десятилетиями. Около 35% микропластика в окружающей среде попало в нее через одежду. Поэтому предпочтение следует отдавать хлопку, шерсти, льну, пеньке, бамбуку и другим натуральным материалам. Изготовленную безопасным для людей и окружающей среды способом одежду можно узнать по экологической маркировке на этикетке изделия (например, Oeko-Tex). При покупке одежды стоит следить и за тем, где она изготовлена. Отдавая предпочтение продукции отечественного текстильного производства, вы снижаете экологический след в несколько раз, а также поддерживаете местную трудовую занятость.
  • Чините и дарите! Порванной одежде можно подарить новую жизнь, починив ее. Если умений не хватает, можно обратиться за помощью в ремонтную мастерскую или к знакомым. Починив одежду, вы сохраните и окружающую среду, и свой кошелек. Если же целая и чистая одежда просто не нужна, ее разумно отдать нуждающимся или в магазины повторного использования. Ближайший к вам пункт сбора одежды или ремонтную мастерскую можно найти на сайте: kuhuviia.ee.

Министерство окружающей среды

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