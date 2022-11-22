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Устранена утечка газа в жилом доме в Кохтла-Ярве

Северное побережье
Устранена утечка газа в жилом доме в Кохтла-Ярве
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Газовый бойлер. Иллюстративное фото.
Газовый бойлер. Иллюстративное фото. Фото: PEETER LANGOVITS/PM/EMF

Запах газа встревожил жильцов, были вызваны спасатели.

В квартирном доме на улице Рави в Кохтла-Ярве 21 ноября после девяти часов утра жильцы учуяли запах газа рядом с газовым бойлером. На место вызвали спасателей.

Прибывшие спасатели, действительно, выявили утечку на соединительном кране - и перекрыли газ. Далее эксплуатировать этот бойлер было запрещено, пока его не приведут в порядок.

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