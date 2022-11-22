Вт, 22.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Производство продуктов питания продолжает дорожать

Северное побережье
Производство продуктов питания продолжает дорожать
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Продукты.
Продукты. Фото: Arvo Meeks

Цены производителей продуктов питания в октябре продолжили расти, о чем сообщил Эстонский департамент статистики.

Индекс цен производителей промышленной продукции в октябре 2022 года повысился по сравнению с сентябрем на 0,1%, а по сравнению с октябрем прошлого года - на 23,5%.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, по сравнению с октябрем 2021 года прежде всего на индекс повлияло повышение цен в производстве электро- и теплоэнергии, а также в производстве продуктов питания и электронного оборудования. "В обрабатывающей промышленности повышение цен составило 17,1%, в том числе в производстве продуктов питания - 26,4%", - добавила Шокман.

По сравнению с сентябрем этого года на индекс более всего повлияло повышение цен в производстве продуктов питания, электронного оборудования и строительных материалов. Кроме того, влияние оказало снижение цен в производстве электроэнергии и в деревообработке.

Индекс цен на экспортную продукцию в октябре повысился по сравнению с сентябрем на 0,9%. Более всего повысились цены нефтепродуктов, одежды и электронного оборудования. При этом наиболее снизились цены электроэнергии, цены в горнодобывающей промышленности и цены изделий из древесины. По сравнению с октябрем 2021 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 21,3%.

Индекс цен на импортную продукцию в октябре повысился по сравнению с сентябрем на 0,1%. Более всего выросли цены изделий из бумаги, продуктов питания и строительных материалов. Кроме того, более всего цены снизились в горнодобывающей промышленности, а также цены электроэнергии и изделий из древесины. По сравнению с тем же месяцем 2021 года индекс цен на импортную продукцию повысился на 21,0%.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх