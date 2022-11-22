Транспортный департамент с декабря начнет выдавать свидетельства о регистрации наземного транспортного средства нового образца и другого цвета. Старые тоже продолжат действовать.
Техпаспорт поменяет внешний вид
Техпаспорт поменяет внешний вид
Транспортный департамент обещает, что в новом оформлении техпаспорта улучшено представление данных и добавлены элементы защиты.
Вовсе удалены из бумажного свидетельства такие данные, как габариты транспортного средства и нагрузка на ось. Причем, все данные по-прежнему будут видны в электронном самообслуживании.
"Важно добавить, что все имеющиеся свидетельства о регистрации наземных транспортных средств остаются в силе и нет необходимости их заменять до тех пор, пока они действительны", - отметил представитель транспортного департамента Сулев Вилл.