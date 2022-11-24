Хор "Лада" в Кохтла-Ярвеском центре культуры был создан вместе с открытием очага культуры в 1952 году и за семь десятилетий не только сохранил традиции, но и приумножил их. Горожане могли в этом убедиться в минувшее воскресенье в большом праздничном концерте. Почти полный зал зрителей - этот коллектив по-прежнему любят и ценят.

- Огромное желание радовать себя и других - это главное, что мотивирует хористов, помогает коллективу не просто существовать, но и держать высокую планку, - характеризует юбиляров директор КЯЦК Светлана Короткова.

В том, что друзей у "Лады" немало, можно было убедиться на юбилейном концерте - выступили на сцене не только юбиляры, но и их коллеги и друзья из клуба "Ахтме", Нарвы, Кивиыли, Вильянди, Мяэтагузе. Хор полным составом входит в Кохтла-Ярвеское общество русской культуры. Его лидер Роза Иванова сказала, что хористы украшают почти все мероприятия, которые они организуют. "Представляют нас на различных фестивалях, они - наша гордость", - подчеркнула она, поздравляя юбиляров.