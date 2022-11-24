Департамент окружающей среды одобрил рекультивацию последних территорий сланцевого разреза "Aidu", сланцедобыча в котором закончилась десять лет назад.
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Департамент: территории бывшего разреза "Aidu" рекультивированы
Департамент: территории бывшего разреза "Aidu" рекультивированы
Строительство карьера "Aidu" началось в 1965 году. Карьер был открыт в 1974 году и носил тогда название "Октябрьский". За 38 лет на разрезе добыли около 90 миллионов тонн сланца, а закончили сланцедобычу в 2012 году.
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