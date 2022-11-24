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Департамент: территории бывшего разреза "Aidu" рекультивированы

Кюлли Крийс
, журналист
Департамент: территории бывшего разреза "Aidu" рекультивированы
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На бывшем разрезе "Aidu" после рекультивации есть и вода, и лес, а в будущем появятся и ветряки.
На бывшем разрезе "Aidu" после рекультивации есть и вода, и лес, а в будущем появятся и ветряки. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Департамент окружающей среды одобрил рекультивацию последних территорий сланцевого разреза "Aidu", сланцедобыча в котором закончилась десять лет назад.

Строительство карьера "Aidu" началось в 1965 году. Карьер был открыт в 1974 году и носил тогда название "Октябрьский". За 38 лет на разрезе добыли около 90 миллионов тонн сланца, а закончили сланцедобычу в 2012 году.

На сегодняшний день большая часть бывшего сланцевого карьера засажена деревьями, построен гребной канал, планируется строительство центра водных видов спорта, а также парка возобновляемых источников энергии, рассказал заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в области природопользования Эрик Козенкраниус.

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