На модном шоу в день открытия кинофестиваля "KinoFF" дизайнера одной из представленных коллекций Анну Беламор зрители встретили бурными аплодисментами еще до того, как рассмотрели модели. Потому что узнали в ней "свою" - она родилась в Кохтла-Ярве, жила в Йыхви, окончила Ярвескую русскую гимназию. Ее часто видели на сцене Кохтла-Ярвеского центра культуры - несколько лет выступала с командой ЯРГ в клубе веселых и находчивых. Последние годы она успешно реализует себя в модной индустрии, создав бренд "B'MOR". Созданный ею головной убор шаперон с удовольствием носят женщины разных стран.

Анна Чиркова (Беламор - творческий псевдоним) никогда не мечтала создавать одежду, и образование у нее совсем из другой области - в 2013 году закончила Таллиннский технический университет по специальности "строительная экономика и управление".