На модном шоу в день открытия кинофестиваля "KinoFF" дизайнера одной из представленных коллекций Анну Беламор зрители встретили бурными аплодисментами еще до того, как рассмотрели модели. Потому что узнали в ней "свою" - она родилась в Кохтла-Ярве, жила в Йыхви, окончила Ярвескую русскую гимназию. Ее часто видели на сцене Кохтла-Ярвеского центра культуры - несколько лет выступала с командой ЯРГ в клубе веселых и находчивых. Последние годы она успешно реализует себя в модной индустрии, создав бренд "B'MOR". Созданный ею головной убор шаперон с удовольствием носят женщины разных стран.

Анна Чиркова (Беламор - творческий псевдоним) никогда не мечтала создавать одежду, и образование у нее совсем из другой области - в 2013 году закончила Таллиннский технический университет по специальности "строительная экономика и управление".

- Мне повезло, уже с третьего курса работала по специальности - в лаборатории по производству роторно-поршневых насосов, это эстонская разработка, аналогов которой в мире не было, - рассказывает она. - Там многому научилась, коллеги помогли также с дипломной работой. После университета уехала в Лондон, но, как говорится, не прижилась - и перебралась в Москву, к мужу. Учитывая прежний опыт, меня и в столице России взяли в лабораторию, где занимались производством желатиновых капсул, это была инновационная разработка и, наверное, лучшая работа в моей жизни.