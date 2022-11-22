Министерство внутренних дел и Центр тревоги совместно с Министерством экономики и коммуникаций и Фондом государственных инфокоммуникаций разрабатывают техническую возможность отправки на телефоны граждан коротких сообщений об угрозе. Прежде проведут исследование восприиятия таких сообщений.
Государство предлагает помочь протестировать систему SMS-уведомлений об опасностях
Перед запуском системы телефонных оперативных оповещений об опасностях, Министерство внутренних дел проведет исследование восприятия получателями коротких сообщений - насколько они понятны людям.
Участникам исследования система будет отправлять тестовые сообщения, при этом не передавая информацию исследователям, на какие номера мобильных телефонов было отправлено сообщение. Лицо, проводящее исследование, получит только информацию о том, сколько тестовых сообщений было отправлено. Согласие на участие в таком исследовании можно предоставить госструктурам на сайте ЗДЕСЬ.
Тестовые SMS-уведомления будут рассылаться участникам с 28 ноября по 10 декабря 2022 года. Отправитель сообщений об опасности будет обозначатся так: "EE-ALARM". В этот же период времени будет проводиться сбор отзывов, которые можно будет оставлять как посредством онлайн-опроса, так и по телефону.
Среди участников исследования будет разыграно десять комплектов недельных антикризисных запасов.
По замыслу разработчиков, настоящие сообщения об опасности в будущем будут отправляться на мобильные телефоны людям, находящимся в конкретной опасной зоне, в случае событий, угрожающих жизни, здоровью или государственной безопасности. Например, пожар, массовые беспорядки, опасная пища и т. д. Такие сообщения о чрезвычайных ситуациях на основе местоположения явятся частью общей системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Эта же система включает сирены и другие государственные оповещения о чрезвычайных ситуациях, которые доставляются через социальные сети и основные средства массовой информации.