Законопроект, обязывающий все учебные заведения Эстонии за несколько лет перейти на эстонский язык обучения, находится в парламенте. Автор и основная движущая сила реформы, министр образования и науки Тынис Лукас считает, что сейчас системе образования страны можно поставить четверку с плюсом. Об этом он говорил в программе "Интервью недели" на телеканале ETV+.
Министр: если мы не переведем образование на эстонский язык, это будет катастрофа
Почему оценка четыре с плюсом, а не пять? "Потому что у нас появляются проблемы, оценки не одинаковы по регионам, а результаты в русских школах ниже, чем в эстонских", - сказал Тынис Лукас в "Интервью недели", определив и причины нынешнего форсирования темы.
Министр настаивает на том, что качество образования во всех школах должно быть одинаково высоким, но в русских школах этому мешает отсутствие хорошего знания эстонского языка. Как же перевести русские школы на эстонский язык обучения, если даже в эстонских школах ощущается острая нехватка учителей?
Министр объяснил, что, прежде всего, решено начать повышать зарплаты, что должно мотивировать молодых людей идти учиться на педагога, а также вернуть в школы тех, кто из них ушел по причине низких заработков. Лукас уверен, что денег у государства достаточно: "Деньги есть, их должно хватить".
Переход будет проходить не сразу, он начнется в 2024 году и будет продолжаться в течение пяти лет: "Сразу русское образование никуда не денется, оно будет сокращаться постепенно".
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