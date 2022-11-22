Срок действия статуса временной защиты украинских военных беженцев, прибывших в Эстонию с начала войны в Украине, истекает. Чтобы ходатайствовать о его продлении, беженцам необходимо выполнить ряд требований, о которых в интервью программе "Великолепная четверка" на "Радио 4" рассказала вице-канцлер по культурному многообразию Министерства культуры Эда Силберг.
Для продления статуса временной защиты у беженца должно быть зарегистрировано место жительства
По словам Эды Силберг, у ходатайствующего о продлении статуса временной защиты обязательно должно быть зарегистрировано место жительства. Совершеннолетние беженцы должны быть активными на рынке труда, то есть либо работать, либо быть зарегистрированными в Кассе по безработице в качестве безработного. Несовершеннолетние - ходить в детский сад или в школу в Эстонии.
Кроме того, каждый человек должен пройти программу адаптации, которая состоит из однодневного обучения о жизни в Эстонии и базового курса на начальный уровень эстонского языка длительностью 100 академических часов, на освоение которых уйдет примерно три месяца. По окончанию курса, те кто его прошли, владеют словарным запасом в объеме примерно 800 слов, знают базовые фразы: как описать окружающую среду, говорить о себе и своей семье, задавать самые простые вопросы и отвечать на них.
В случае выполнения всех условий статус временной защиты будет продлен на один год. Он гарантирует военным беженцам те же права, что и другим жителям Эстонии.
Как сообщила Эда Силберг в эфире "Радио 4", информация о продлении статуса временной защиты будет рассылаться Департаментом полиции и погранохраны на электронные адреса. Ходатайствовать о продлении статуса можно не раньше получения этого письма.