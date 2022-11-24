В субботу, 26 ноября в 17.00 в нарвском концертном доме "Geneva" состоится второй концерт XXVIII Международного музыкального фестиваля имени Мравинского. Программу камерной музыки представит трио "Lee-Mägila-Tohver".
Фестиваль Мравинского продолжит камерный концерт
По словам директора фестиваля Анатолия Щуры, концерт камерной музыки - формат, который организаторы традиционно поддерживают и который предлагает слушателям неоценимую возможность более приватного общения с высоким искусством.
Трио Ли, Мягила и Тохвер сложилось в 2020 году, однако успело завоевать престижные награды - первые премии на международном конкурсе "Marker&Pioneer" в Лос-Анджелесе и на музыкальном конкурсе в Москве.
- В его составе музыканты Эстонского государственного симфонического оркестра, концертмейстер группы кларнетов Су-Йон Ли, виолончелист Леви-Данель Мягила, а также концертмейстер Эстонской академии музыки и театра Аннели Тохвер, - перечисляет Щура. - Су-Йон Ли выступала в составе ведущих оркестров Эстонии, Швеции, Германии, Великобритании, Испании, Румынии, Южной Кореи. Она победитель международных конкурсов исполнителей на духовых инструментах в Сеуле, Москве, Детмольде. Особое место в ее творческом амплуа занимает любовь к камерной музыке. Она одна из основателей и участница трио эстонских музыкантов "Ауфтакт", завоевавшего первую премию на Международном конкурсе камерной музыки в Будапеште в 2019 году.
Леви-Данель Мягила - выпускник Эстонской академии музыки и театра, а также Музыкальной академии Тель-Авива. Активно позиционирует себя как камерный музыкант, выступал в составе Таллиннского струнного квартета и других. Дважды завоевал первую премию на Эстонском молодежном конкурсе исполнителей на струнных инструментах.
Родной город Аннели Тохвер - Йыхви, где начался ее путь в музыке. Она - выпускница Эстонской академии музыки и театра. Доминирующая сфера ее творчества - участие в качестве исполнителя на клавишных инструментах в балетных постановках Национальной оперы "Эстония" и многочисленных фестивалях.
В предстоящем концерте прозвучат произведения композиторов трех различных национальных школ и поколений, но датированные XX веком. Созданные на фоне радикальных модернистских исканий эпохи трио француза Габриэля Форе, русско-швейцарского композитора Поля Юона и американца с польскими корнями Роберта Мучински неизменно покоряют слушателей трепетной приверженностью неоромантической и неоклассической традиции.