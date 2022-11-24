Фестиваль Мравинского продолжит камерный концерт

По словам директора фестиваля Анатолия Щуры, концерт камерной музыки - формат, который организаторы традиционно поддерживают и который предлагает слушателям неоценимую возможность более приватного общения с высоким искусством.

Трио Ли, Мягила и Тохвер сложилось в 2020 году, однако успело завоевать престижные награды - первые премии на международном конкурсе "Marker&Pioneer" в Лос-Анджелесе и на музыкальном конкурсе в Москве.

- В его составе музыканты Эстонского государственного симфонического оркестра, концертмейстер группы кларнетов Су-Йон Ли, виолончелист Леви-Данель Мягила, а также концертмейстер Эстонской академии музыки и театра Аннели Тохвер, - перечисляет Щура. - Су-Йон Ли выступала в составе ведущих оркестров Эстонии, Швеции, Германии, Великобритании, Испании, Румынии, Южной Кореи. Она победитель международных конкурсов исполнителей на духовых инструментах в Сеуле, Москве, Детмольде. Особое место в ее творческом амплуа занимает любовь к камерной музыке. Она одна из основателей и участница трио эстонских музыкантов "Ауфтакт", завоевавшего первую премию на Международном конкурсе камерной музыки в Будапеште в 2019 году.

Леви-Данель Мягила - выпускник Эстонской академии музыки и театра, а также Музыкальной академии Тель-Авива. Активно позиционирует себя как камерный музыкант, выступал в составе Таллиннского струнного квартета и других. Дважды завоевал первую премию на Эстонском молодежном конкурсе исполнителей на струнных инструментах.

Родной город Аннели Тохвер - Йыхви, где начался ее путь в музыке. Она - выпускница Эстонской академии музыки и театра. Доминирующая сфера ее творчества - участие в качестве исполнителя на клавишных инструментах в балетных постановках Национальной оперы "Эстония" и многочисленных фестивалях.