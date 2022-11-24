Вирумааский музыкальный фестиваль предлагает зрителям разнообразные концерты

Миссия фестиваля - дать импульс культурной жизни как Ида-, так и Ляэне-Вирумаа, пояснила создательница и художественный руководитель фестиваля сопрано Пилле Лилль из одноименного фонда музыкантов. "Мы рады предложить жителям Вирумаа возможность встретиться с лучшими музыкантами Эстонии. Я считаю, что качественные культурные впечатления в данный момент являются самым большим утешением как для публики, так и для исполнителей", - констатировала она.

Три из семи концертов пройдут в Ида-Вирумаа. На концерте открытия фестиваля в субботу в 18.00 в Силламяэском центре культуры произведения Бетховена, Сибелиуса и Пьяццоллы исполнят всемирно известная эстонская пианистка Ирина Захаренкова и саксофонист Вирго Вельди.

В воскресенье вечером в 17.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры можно послушать произведения Скарлатти, Моцарта, Сибелиуса, Генделя и других в исполнении Таллиннского хора мальчиков. С хором под управлением дирижера Лидии Рахула вместе выступят сопрано Марион Мельник и Томи Рахула (фортепиано).

В следующий вторник, 29 ноября, в камерном зале Йыхвиского концертного дома состоится знаменательное событие молодежной программы фестиваля - конкурс "Молодой музыкант Вирумаа - 2022".

Конкурс предназначен для учащихся музыкальных школ Вирумаа, которых будет оценивать жюри, состоящее из сопрано Пилле Лилль, скрипачки Сигрид Куульманн, тромбониста Андреса Контуса и пианиста Ральфа Таала. В этот же вечер в 19.00 члены жюри дадут концерт. Вместе с тем признания будут удостоены лучшие ученики музыкальных школ Вирумаа и их преподаватели, а также объявят имя молодого музыканта Вирумаа 2022 года.

Молодежная программа фестиваля вдобавок включает школьные концерты в Йыхвиской гимназии и основной школе, а также мастер-классы Ирины Захаренковой и Вирго Вельди в Силламяэской музыкальной школе.