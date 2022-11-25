ПАРЛАМЕНТ ⟩ Янар Хольм: Доступность лечения не должна зависеть от случая и удачи

У государства имеются главные функции, от работы которых зависит реальная жизнь людей. Важно, чтобы наряду с придумыванием всевозможных новых чудесных и дорогостоящих начинаний у нас хватило внимания также для давно известных проблем. Эти старые проблемы годами ждут решения.

Если мы сами не примем решения, то это сделает за нас сама жизнь, и тогда от нас будет зависеть уже немного.

Хельмен Кютт. Фото: sotsiaalministeerium

ХЕЛЬМЕН КЮТТ (Социал-демократическая партия):

- Конечно, велика роль собственной ответственности человека за свое здоровье - участие в скрининговых обследованиях, контроль здоровья маленьких детей, здоровый образ жизни, следование примеру родителей и прародителей, ведь мы не можем быть довольны тем, что прожитый при хорошем здоровье возраст снизился до 57 лет, мы не можем также мириться с тем, что ожидаемая продолжительность жизни уменьшилась.

Пеэтер Эрнитс. Фото: Andres Haabu

ПЕЭТЕР ЭРНИТС (EKRE):

- Что важно в нынешней ситуации, так это достигнем ли мы соглашения - прежде всего в случае приехавших сюда украинских беженцев: разумно ли то, что если у нас нет специалистов, то мы закроем глаза на их знание языка. Освоение языка на достаточном уровне тоже требует времени.

Мы должны обсудить, разумно ли это. Думаю, что это не самое разумное, но в то же время ситуация достаточно плохая. И народа у нас, к сожалению, не особо много. Мы должны реально смотреть на вещи.

Айвар Кокк. Фото: Sander Ilvest / Postimees

АЙВАР КОКК ("Isamaa"):

- Готовы ли мы обучать больше врачей? Определенно. Однако готовы ли мы также договориться о том, что если государство вложилось в обучение студентов в университете, будь то врачи или медсестры, то те студенты, которые однажды учебу закончат, обязаны будут и отработать в Эстонии определенный срок? Или это способ, чтобы отправиться в лучшие угодья и зарабатывать больше? Это не раз обсуждали здесь в зале, но ни к чему не пришли.

Маргит Сутроп. Фото: Sille Annuk / Postimees

МАРГИТ СУТРОП (Партия реформ):

- Как нам заставить людей более ответственно относиться к своему здоровью? Как улучшить их поведение в смысле здоровья, двигательную активность, питание, регулярную проверку здоровья; как научить не отказываться от номерков к врачу, ведь они тогда пропадают? Когда они станут вовремя обращаться к врачу, участвовать в скринингах, следовать предписаниям врача? Как мы можем повлиять на их образованность и сознательность в области здоровья? Это вещи, которые могли бы помочь нашей системе, ведь вклад каждого также важен наряду с тем, какую работу выполняют сегодняшние врачи и руководители сферы здравоохранения.

Виктор Васильев. Фото: Remo Tõnismäe

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВ (Центристская партия):

- Я уже двадцать лет слышу эту фразу, что мы на грани, что дальше невозможно. Черт возьми, я опасаюсь, что возможно. Потому что возможно жить и без врачебной помощи. И, как это ни странно, можно даже умереть без врачебной помощи.

Но что-то надо предпринять. Я очень надеюсь, что сегодняшний доклад Госконтроля заставит задуматься, и, может быть, появится какая-нибудь интересная идея, чтобы собрать что-то системное. Эту работу надо делать, эту работу надо продолжать. Никто, кроме нас, ее не сделает, до тех пор, пока мы живы, пока здоровья хватит. До того как последний врач скажет вам последние слова, до того как этот последний врач исчезнет отсюда из Эстонии в тумане, и тогда нам самим придется лечить себя.