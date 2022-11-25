В последнее время ископаемое топливо обеспечивало выгодные цены на электроэнергию и надежность поставок. Сейчас мы получаем недорогую энергию из возобновляемых источников, но не хватает генерирующих мощностей, и чтобы компенсировать недостаток, мы снова смотрим в сторону дорогих ископаемых видов топлива.
Маргус Вальс: Электроэнергия должна быть недорогой, экологичной и доступной
Война России против Украины также показала, что зеленый поворот необходимо ускорить, чтобы достичь баланса между ценой, окружающей средой и надежностью поставок.
Хорошее энергетическое решение остается незаметным для пользователя. Кто из вас задумывается о дистанционно считываемых счетчиках электроэнергии, которыми полностью охвачена Эстония? Большинству европейских стран еще далеко до такого прорыва.
Что касается инвестиций в солнечные панели, то они окупаются, и уже следующим летом Эстония может стать страной, экспортирующей солнечную энергию. Если посмотреть на стоимость солнечного парка на крыше среднестатистического частного дома, то зачастую она меньше стоимости автомобиля, припаркованного перед зданием. Тогда как, в отличие от автомобиля, солнечная электростанция дает положительный денежный поток в течение 25 лет.
Средний срок окупаемости солнечных батарей составляет до десяти лет. В дополнение к экономии, солнечные панели повышают стоимость недвижимости и повышают энергоэффективность здания.
Стремительное развитие технологий и резкие колебания цен на электроэнергию сделали решения по хранению электроэнергии очередным вероятным "хитом". Если летом в сеть будет поступать много солнечной энергии, то это может значительно снизить покупную цену. Тогда разумнее запасаться электроэнергией и использовать ее для собственных нужд в вечернее время, когда цена на электроэнергию выше. Дешевую электроэнергию можно накапливать и сохранять ночью, чтобы использовать в утренний час пик. Решение для оптимизации энергопотребления позволяет управлять производством и хранением электроэнергии в домашних условиях таким образом, чтобы производство зеленой энергии и выгоды для клиентов были максимальными.
Как и в случае с солнечными панелями, для использования накопителей электроэнергии также требуются дополнительные государственные субсидии. В то же время верно и то, что умные и экологичные решения останутся недоступными для десятков тысяч людей. Это связано как с ценой, так и с жилыми домами, построенными в период массовой застройки 1960-1990 годов, которые к настоящему времени амортизированы (в течение следующих 30 лет, согласно долгосрочной стратегии реконструкции зданий, 14000 многоквартирных домов должны быть реконструированы до энергетического класса не менее С, при этом 22% из них, или более 3000, - уже к 2030 году).
Мы должны быть осторожны, чтобы не вкладывать сегодняшние деньги во вчерашние решения. Дополнительный слой изоляции и красивый фасад не приближают нас к "умной" энергоэффективности. Коммерческие компании уже поняли это. Система отопления коммерческих зданий использует от 20% до 40% потребляемой энергии, что существенно влияет на конечную стоимость электроэнергии. Используя современные системы отопления и охлаждения, можно значительно сэкономить электроэнергию. Например, старые котлы работают с максимальным КПД 80%, новые котлы имеют этот показатель на уровне 95%.
"Зеленый поворот необходимо ускорить, чтобы достичь баланса между ценой, окружающей средой и надежностью поставок".
Маргус Вальс, член правления "Eesti Energia"
Крупные энергопотребляющие или производящие устройства можно подключить к виртуальной электростанции. Это означает, что "умная" система автоматически контролирует нагрузку на оборудование и тем самым позволяет экономить на затратах. Даже современные осветительные приборы могут быть на 40% экономичнее, если их разумно запрограммировать и контролировать.
Для зеленого поворота достаточно всего одного морского ветряного парка и около 120 наземных ветряков.
Многие из этих проектов уже реализуются: строится гибридный ветро-солнечный парк Пуртсе компании "Enefit Green", возводятся парки ветрогенераторов Сопи и Тоотси, также строятся ветропарки Ристи, Пылендма, Сийраку и другие, а также морской ветропарк в Рижском заливе. Без морского ветропарка пришлось бы строить более 300 ветряков на суше, что было бы значительно более сложной задачей.
Производство электроэнергии, полностью основанное на возобновляемой энергии, может стать следующей историей успеха Эстонии. Для этого необходимо предпринять конкретные шаги: более быстрое получение разрешений, полезная для государства и инвестора система стабилизации доходов, поддержка подачи заявок на софинансирование и развитие электросети.
Эстония недостаточно богата, чтобы принимать глупые решения. Поэтому нельзя откладывать инвестиции в возобновляемые источники энергии. Наша цель - к 2030 году покрыть все потребление электроэнергии в Эстонии за счет производства возобновляемой энергии, чтобы электроэнергия была недорогой, экологичной и доступной.
Хандо Суттер: производство электроэнергии удалось нарастить за счет сланцевых электростанций
Председатель госконцерна "Eesti Energia" Хандо Суттер объяснил экономические успехи фирмы увеличением продаж на внешних рынках. По его словам, увеличить производство компания смогла в первую очередь за счет старых сланцевых электростанций. "Стоимость электричества в третьем квартале была высокой во всей Европе, но больше всего на этом фоне выделялась Германия. В Латвии и Литве цены тоже были высокими, выше, чем у нас", - сказал Суттер в интервью радионовостям ERR.
В третьем квартале более половины электроэнергии - 61% - госпредприятие продало за пределами Эстонии: в Финляндии, Латвии, Литве и Польше. "Знаковым является то, что если взять наш регион - Эстонию, Финляндию, Латвию и Литву, то в третьем квартале мы были единственной страной-экспортером электроэнергии, у остальных соседей была отмечена острая нехватка электричества. Мы, конечно же, смогли нарастить производство, но по большей части это было сделано за счет старых сланцевых электростанций, которые, с одной стороны, довольно дорогие, а с другой - вредные для окружающей среды", - добавил Хандо Суттер.
За девять месяцев года компания выплатила государству почти полмиллиарда евро в виде налогов и экологических плат. (ERR)