Маргус Вальс: Электроэнергия должна быть недорогой, экологичной и доступной

Многие из этих проектов уже реализуются: строится гибридный ветро-солнечный парк Пуртсе компании "Enefit Green", возводятся парки ветрогенераторов Сопи и Тоотси, также строятся ветропарки Ристи, Пылендма, Сийраку и другие, а также морской ветропарк в Рижском заливе. Без морского ветропарка пришлось бы строить более 300 ветряков на суше, что было бы значительно более сложной задачей.

Производство электроэнергии, полностью основанное на возобновляемой энергии, может стать следующей историей успеха Эстонии. Для этого необходимо предпринять конкретные шаги: более быстрое получение разрешений, полезная для государства и инвестора система стабилизации доходов, поддержка подачи заявок на софинансирование и развитие электросети.

Эстония недостаточно богата, чтобы принимать глупые решения. Поэтому нельзя откладывать инвестиции в возобновляемые источники энергии. Наша цель - к 2030 году покрыть все потребление электроэнергии в Эстонии за счет производства возобновляемой энергии, чтобы электроэнергия была недорогой, экологичной и доступной.

Хандо Суттер: производство электроэнергии удалось нарастить за счет сланцевых электростанций

Хандо Суттер. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Председатель госконцерна "Eesti Energia" Хандо Суттер объяснил экономические успехи фирмы увеличением продаж на внешних рынках. По его словам, увеличить производство компания смогла в первую очередь за счет старых сланцевых электростанций. "Стоимость электричества в третьем квартале была высокой во всей Европе, но больше всего на этом фоне выделялась Германия. В Латвии и Литве цены тоже были высокими, выше, чем у нас", - сказал Суттер в интервью радионовостям ERR.

В третьем квартале более половины электроэнергии - 61% - госпредприятие продало за пределами Эстонии: в Финляндии, Латвии, Литве и Польше. "Знаковым является то, что если взять наш регион - Эстонию, Финляндию, Латвию и Литву, то в третьем квартале мы были единственной страной-экспортером электроэнергии, у остальных соседей была отмечена острая нехватка электричества. Мы, конечно же, смогли нарастить производство, но по большей части это было сделано за счет старых сланцевых электростанций, которые, с одной стороны, довольно дорогие, а с другой - вредные для окружающей среды", - добавил Хандо Суттер.

За девять месяцев года компания выплатила государству почти полмиллиарда евро в виде налогов и экологических плат. (ERR)