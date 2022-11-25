Медиаэксперт Андрес Йыэсаар: Во время кризисов всегда растет интерес к местным новостям

ETV+ разговаривает на местные темы с местными людьми. Ни у ETV+, ни у любого другого телеканала Эстонии далеко не так много денег, чтобы использовать их на создание очень блестящих развлекательных передач, какие показывают по российским телеканалам. Однако даже с большими российскими деньгами не сумели переиграть местные новости и местные темы. С момента создания ETV+ целью было доносить до людей новости местной жизни. Этот подход работал хорошо. Любые кризисы или катастрофы еще больше подстегивают интерес людей к местным новостям. Это совершенно естественно, что особенно хотелось бы знать, как все происходящее коснется нас непосредственно и что происходит вокруг нас. Крупные российские телеканалы в кризисные времена ответа на такие вопросы не давали.

- Они не давали ответа во время чеченской войны, когда Путин еще неокончательно узурпировал власть, не давали и в 2008 году, когда Россия вторглась в Грузию, и в 2014 году, когда Россия начала войну в Украине. К тому же этих ответов становилось все меньше. А русскоязычная Би-би-си и, например, "Deutsche Welle", вещающая и на русском языке, добавляли что-то важное в русскоязычное информационное пространство наряду с эстонскими каналами.