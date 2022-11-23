Оборот нарвского магазина "Lidl", распахнувшего двери в марте, ощутимо уменьшился после того, как у касс пропали российские туристы. Чтобы не сокращать персонал и оклады, работникам сокращают продолжительность рабочего дня.
Из-за отсутствия росийских покупателей в нарвском "Lidl" сокращают рабочее время персонала
"Чтобы все сотрудники магазина в Нарве сохранили свои рабочие места при сокращении числа покупателей, мы вынуждены временно сократить рабочее время на три месяца начиная с января", - пресс-представитель компании "Lidl Eesti" Катрин Сеппель подтвердила, что им приходится идти на непопулярную меру.
Она при этом заверила, что оклады сотрудникам не сокращают и не планируют это. "Наоборот, у всех работников магазина зарплата растет ежегодно, а также сохранятся все льготы, например дополнительное медицинское страхование".
Сеппель подтвердила, что количество посетителей в нарвском магазине значительно ниже прогнозировавшегося. Это напрямую связывают с закрытием эстонско-российской границы и вытекающим из этого усыханием потока туристов и транзитных путешественников. "Предусмотреть этот факт при заключении трудовых договоров было невозможно", - отметила собеседница.
Нарвский магазин "Lidl" открылся в ряду самых первых в Эстонии магазинов этой немецкой торговой сети 3 марта, то есть через десять дней после начала вторжения российских вооруженных сил в Украину, перевернувшего мир. Наем работников в магазины "Lidl" и заключение с ними трудовых договоров происходило еще задолго до того, как полномасштабная война стала новой реальностью.