Из-за отсутствия росийских покупателей в нарвском "Lidl" сокращают рабочее время персонала

"Чтобы все сотрудники магазина в Нарве сохранили свои рабочие места при сокращении числа покупателей, мы вынуждены временно сократить рабочее время на три месяца начиная с января", - пресс-представитель компании "Lidl Eesti" Катрин Сеппель подтвердила, что им приходится идти на непопулярную меру.

Она при этом заверила, что оклады сотрудникам не сокращают и не планируют это. "Наоборот, у всех работников магазина зарплата растет ежегодно, а также сохранятся все льготы, например дополнительное медицинское страхование".

Сеппель подтвердила, что количество посетителей в нарвском магазине значительно ниже прогнозировавшегося. Это напрямую связывают с закрытием эстонско-российской границы и вытекающим из этого усыханием потока туристов и транзитных путешественников. "Предусмотреть этот факт при заключении трудовых договоров было невозможно", - отметила собеседница.