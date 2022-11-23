Дети вышли на тонкий лед

Днем 22 ноября, в 14.18, спасателей вызвали к пруду на проспекте Выйду в Нарве. Там, по словам звонившего, дети бегали по тонкому льду. Когда спасатели приехали, детей на льду уже не было, однако игравшим поблизости детям объяснили опасность выхода на тонкий лед.