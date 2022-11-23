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Дети вышли на тонкий лед

Северное побережье
Дети вышли на тонкий лед
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Городской пруд на проспекте Выйду в Нарве.
Городской пруд на проспекте Выйду в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Дети в Нарве уже испытывают тонкий лед на прочность.

Днем 22 ноября, в 14.18, спасателей вызвали к пруду на проспекте Выйду в Нарве. Там, по словам звонившего, дети бегали по тонкому льду. Когда спасатели приехали, детей на льду уже не было, однако игравшим поблизости детям объяснили опасность выхода на тонкий лед.

После этого спасатели проверили городские внутренние водоемы. На ледяной поверхности пруда обнаружили ветки и камни, брошенные туда, вероятно, для проверки прочности льда.

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