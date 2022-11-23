Дети в Нарве уже испытывают тонкий лед на прочность.
Дети вышли на тонкий лед
Дети вышли на тонкий лед
Днем 22 ноября, в 14.18, спасателей вызвали к пруду на проспекте Выйду в Нарве. Там, по словам звонившего, дети бегали по тонкому льду. Когда спасатели приехали, детей на льду уже не было, однако игравшим поблизости детям объяснили опасность выхода на тонкий лед.
После этого спасатели проверили городские внутренние водоемы. На ледяной поверхности пруда обнаружили ветки и камни, брошенные туда, вероятно, для проверки прочности льда.