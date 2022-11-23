Ядовитый угарный газ распространился по квартирному дому, потребовав, на ночь глядя, срочного вмешательства спасателей и газовщиков.
В нарвском многквартирном доме выявили опасное распространение газа
В нарвском многквартирном доме выявили опасное распространение газа
Поздним вечером 22 ноября, в 23.24, в центр тревоги сообщили об угарном газе в квартирном доме на проспекте Выйду в Нарве. К прибытию спасателей эту квартиру уже проветривали.
В квартире перекрыли газ, но поскольку показатели наличия угарного газа не уменьшались, то перекрыли также кран газовой трубы во всем подъезде.
На место вызвали газовую аварийную службу и в квартире запретили пользоваться газовым бойлером до тех пор, пока его не приведут в порядок. О случившемся проинформировали также Департамент защиты прав потребителей и технадзора.
Спасатели отметили, что в той квартире имелся датчик угарного газа, однако им пришлось помочь установить это устройство правильно.
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