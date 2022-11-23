Ср, 23.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

В нарвском многквартирном доме выявили опасное распространение газа

Северное побережье
В нарвском многквартирном доме выявили опасное распространение газа
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Газовый бойлер. Иллюстративное фото.
Газовый бойлер. Иллюстративное фото. Фото: PEETER LANGOVITS/PM/EMF

Ядовитый угарный газ распространился по квартирному дому, потребовав, на ночь глядя, срочного вмешательства спасателей и газовщиков.

Поздним вечером 22 ноября, в 23.24, в центр тревоги сообщили об угарном газе в квартирном доме на проспекте Выйду в Нарве. К прибытию спасателей эту квартиру уже проветривали.

В квартире перекрыли газ, но поскольку показатели наличия угарного газа не уменьшались, то перекрыли также кран газовой трубы во всем подъезде.

На место вызвали газовую аварийную службу и в квартире запретили пользоваться газовым бойлером до тех пор, пока его не приведут в порядок. О случившемся проинформировали также Департамент защиты прав потребителей и технадзора.

Спасатели отметили, что в той квартире имелся датчик угарного газа, однако им пришлось помочь установить это устройство правильно.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх