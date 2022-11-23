Из-за снежной и холодной погоды, которая держится уже с прошлой недели, на внутренних водоемах образовался тонкий слой льда, по которому дети норовят пройтись.
Спасатели просят не выходить на тонкий лед
По словам руководителя спасательной группы Нарвской команды Семена Мурашова, на прудах слой льда всего 2-3 сантиметра. "Безопасная толщина льда составляет 10 сантиметров. Чтобы это было, низкие температуры должны стабильно держаться минимум неделю, а то и дольше", - объяснил Мурашов.
В Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа спасателям уже несколько раз приходилось проводить разъяснительные беседы с находящимися на льду людьми. Накануне днем спасателей вызвали на пруд в Нарве, где по словам очевидца, дети бегали по тонкому льду. Когда они прибыли на место, детей там уже не было, но детям, которые играли неподалеку, на всякий случай рассказали о том, что на льду находиться еще небезопасно.
После того случая спасатели проверили другие внутренние водоемы Нарвы.
- Мы обнаружили, что на поверхности льда некоторых прудов лежали ветки деревьев и камни, которые, наверно, были туда брошены для проверки прочности льда, - рассказал руководитель Нарвской спасательной группы.
Несколько дней назад спасатели помогали вытащить провалившуюся под лед собаку.
Партнер Спасательного департамента по превенции Лийна Ярви просит всех родителей, а также учителей, поговорить с детьми об опасностях, связанных с выходом на тонкий лед.
- Температура воды подо льдом всего на пару градусов выше нуля. В такой воде взрослый человек сможет продержаться 10 минут, а ребенок потеряет сознание еще быстрее, - предупредила Ярви.
- О водной безопасности и безопасности на льду можно почитать на русском языке на специальном сайте ЗДЕСЬ.
- Если вы заметили, что кто-то находится в беде или нуждается в помощи, то незамедлительно звоните 112.