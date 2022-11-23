Спасатели просят не выходить на тонкий лед

По словам руководителя спасательной группы Нарвской команды Семена Мурашова, на прудах слой льда всего 2-3 сантиметра. "Безопасная толщина льда составляет 10 сантиметров. Чтобы это было, низкие температуры должны стабильно держаться минимум неделю, а то и дольше", - объяснил Мурашов.

В Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа спасателям уже несколько раз приходилось проводить разъяснительные беседы с находящимися на льду людьми. Накануне днем спасателей вызвали на пруд в Нарве, где по словам очевидца, дети бегали по тонкому льду. Когда они прибыли на место, детей там уже не было, но детям, которые играли неподалеку, на всякий случай рассказали о том, что на льду находиться еще небезопасно.

После того случая спасатели проверили другие внутренние водоемы Нарвы.

- Мы обнаружили, что на поверхности льда некоторых прудов лежали ветки деревьев и камни, которые, наверно, были туда брошены для проверки прочности льда, - рассказал руководитель Нарвской спасательной группы.

Несколько дней назад спасатели помогали вытащить провалившуюся под лед собаку.

Партнер Спасательного департамента по превенции Лийна Ярви просит всех родителей, а также учителей, поговорить с детьми об опасностях, связанных с выходом на тонкий лед.

- Температура воды подо льдом всего на пару градусов выше нуля. В такой воде взрослый человек сможет продержаться 10 минут, а ребенок потеряет сознание еще быстрее, - предупредила Ярви.