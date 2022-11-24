Посол Индии призвал кохтла-ярвеских школьников учить языки

Посол Республики Индия Аджаниш Кумар зашел также в школьную столовую, чтобы встретиться со своим соотечественником, который заправляет в Йыхви рестораном "Monk". Последний помог сделать так, чтобы подать в этот день в школе по возможности аутентичную индийскую еду.

На вопрос учеников об индийской национальной еде посол ответил, что дать тут определение очень трудно, ведь еда очень различается по регионам. "В Индии 28 штатов, каждый из них больше Франции и Германии вместе взятых, так что в Индии много разных национальных кухонь, разных кебабов, карри и хлеба".