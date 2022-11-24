В Кохтла-Ярвеской Ярвеской школе учебная неделя началась экзотично - тут гостил посол Республики Индия, а в столовой подавали индийскую еду.
Для подписчиков
Посол Индии призвал кохтла-ярвеских школьников учить языки
Посол Индии призвал кохтла-ярвеских школьников учить языки
Посол Республики Индия Аджаниш Кумар зашел также в школьную столовую, чтобы встретиться со своим соотечественником, который заправляет в Йыхви рестораном "Monk". Последний помог сделать так, чтобы подать в этот день в школе по возможности аутентичную индийскую еду.