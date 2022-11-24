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Посол Индии призвал кохтла-ярвеских школьников учить языки

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Посол Индии призвал кохтла-ярвеских школьников учить языки
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Аджаниш Кумар владеет семью языками и советует школьникам делать упор на изучении языков, ведь владение языками открывает мир.
Аджаниш Кумар владеет семью языками и советует школьникам делать упор на изучении языков, ведь владение языками открывает мир. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В Кохтла-Ярвеской Ярвеской школе учебная неделя началась экзотично - тут гостил посол Республики Индия, а в столовой подавали индийскую еду.

Посол Республики Индия Аджаниш Кумар зашел также в школьную столовую, чтобы встретиться со своим соотечественником, который заправляет в Йыхви рестораном "Monk". Последний помог сделать так, чтобы подать в этот день в школе по возможности аутентичную индийскую еду.

На вопрос учеников об индийской национальной еде посол ответил, что дать тут определение очень трудно, ведь еда очень различается по регионам. "В Индии 28 штатов, каждый из них больше Франции и Германии вместе взятых, так что в Индии много разных национальных кухонь, разных кебабов, карри и хлеба".

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