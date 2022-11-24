Эрик Гамзеев: Туризм сблизил Ида-Вирумаа с остальной Эстонией

Важно знать, что среди 130000 жителей Ида-Вирумаа примерно 25000 эстонцев. Это больше, чем количество жителей, например, в Пылвамаа, Ляэнемаа или на Хийумаа. Хотя среди жителей Ида-Вирумаа наверняка есть сторонники Путина, в Таллинне их не меньше. Вместе с тем многие русские в Ида-Вирумаа, которые отдали своих детей в эстонские школы и в душе являются большими патриотами Эстонии, испытывают обоснованное беспокойство, когда на них навешивают ярлык путинистов.

Уровень безработицы в Ида-Вирумаа составляет 11,3 процента, что намного выше, чем в любом другом уезде. Так продолжается с очень короткими перерывами уже четверть века. В то же время, по данным кассы по безработице, в Ида-Вирумаа больше, чем в большинстве других уездов, и вакансий, где зарплата близка к средней по Эстонии. Шахты, на которых несколько лет назад прошли крупные сокращения, во время энергетического кризиса снова ищут работников, как и создаваемые новые предприятия с экономикой замкнутого цикла.

Уровень относительной бедности в Ида-Вирумаа высок. Но в качестве характерного для региона контраста Ида-Вирумаа по средней брутто-зарплате находится в то же время, скорее, в первой, чем в последней половине по сравнению с другими уездами.

Это обусловлено тем, что заработная плата шахтеров и энергетиков значительно выше, чем в среднем по Эстонии. В уезде довольно большая доля высокооплачиваемых бюджетников: служащие силовых структур, врачи, учителя. Если со следующего учебного года учителя, преподающие на эстонском языке в Ида-Вирумаа, будут получать зарплату в полтора раза выше, чем их коллеги в других частях Эстонии, это еще больше повысит среднюю зарплату уезда. Торговцам и поставщикам услуг есть что ловить в Ида-Вирумаа.