Легендарный ида-вирумааский путешественник и гид Энн Кяйсс, покинувший нас этой осенью, еще в начале 1990-х годов был убежден, что туризм сделает Ида-Вирумаа известным. Тогда власти воспринимали подобные разговоры в лучшем случае как бредовые мечты фанатика своего дела.
Эрик Гамзеев: Туризм сблизил Ида-Вирумаа с остальной Эстонией
Действительно, в то время не было еще шахтного музея в Кохтла-Нымме, центра приключений на кивиылиской горе, нескольких современных спа на берегу Финского залива и изысканных мызных отелей. Не было ни летнего Нарвского энергетического забега, ни Зимнего ночного забега, ни предлагающих острые ощущения состязаний приключенческих видов спорта на болотах, промышленных ландшафтах и порогах Ида-Вирумаа. Организаторы Йыхвиского балетного фестиваля, а также таких, ставших визитной карточкой Ида-Вирумаа, фестивалей как "Station Narva" или "Голос гор", еще только ходили в школу или детский сад.
Нынешний хозяин мызы Сака Тынис Каазик был министром окружающей среды в правительстве Эдгара Сависаара. Ни Йыхвиского концертного дома, ни нарвского театрального центра "Vaba Lava" еще не существовало.
К настоящему времени туризм стал одной из историй успеха Ида-Вирумаа. Несмотря на то, что беспрестанно приходилось преодолевать разного рода неудачи и зачастую бороться за выживание.
Раз на российских туристов не стоит рассчитывать еще долгие годы из-за их воинственно настроенного президента, лидеры туристической жизни Ида-Вирумаа изо всех сил стараются убедить финнов посещать помимо Таллинна также Нарву и Причудье. В восточной Финляндии, где также исчезли российские туристы, вновь задумались о восстановлении судоходной линии между Котка и Силламяэ.
Рачительные и действующие сообща туристические предприниматели Ида-Вирумаа смогли привлечь именно в годы коронапандемии беспрецедентное количество внутренних туристов. Для многих это был первый приезд в этот уголок Эстонии. Оказалось, что на своей малой родине есть еще что открыть. Некоторые впали в зависимость от Ида-Вирумаа.
"Туризм, а также культурные и спортивные мероприятия сделали Ида-Вирумаа ближе к остальной Эстонии, чем раньше, но многие стереотипы еще предстоит сломать".
Эрик Гамзеев, главный редактор
Новые места для приключений и спорта, походные тропы, культурные учреждения, спа и заведения питания, появившиеся в последние десятилетия, сделали жизненную среду в Ида-Вирумаа и для местных жителей богаче прежней и помогли похоронить предрассудки жителей других мест, что в этом краю в свободное время нечем заняться.
Еще 30 лет назад Энн Кяйсс пришел к выводу, что Ида-Вирумаа не должен объявляться местом для шокового туризма, что позволяли сделать руины остановившихся промышленных предприятий советской эпохи и зольные плато или карьеры. Скорее стоит сделать акцент на контрастах Ида-Вирумаа и уникальности этого региона, где уживаются индустриальные и природные ландшафты, разные культуры и народы.
Энн считал важным, чтобы Ида-Вирумаа показывал себя гостям важным регионом для всей Эстонии. В качестве гида он, например, имел привычку рассказывать тем, кто впервые попал на террикон сланцевой шахты, что, поскольку почти все жители Эстонии как потребители электроэнергии причастны к возникновению и росту этих гор, то теперь каждый мог бы увезти отсюда свои личные тонны этих камней, которые официально классифицируются как отходы, домой…
Осознание контрастов и разнообразия Ида-Вирумаа важно и сегодня. Слишком легко относительно этого региона в других уголках Эстонии возникают стереотипы, которые, правда, не полностью ошибочны, но в то же время не совсем точно отражают ида-вирумааскую действительность. Один из типичных упрощенных предрассудков, который до сих пор бытует, будто Ида-Вирумаа - это чисто русский оплот, где живут бедные люди, недоброжелательно относящиеся к эстонскому государству.
Важно знать, что среди 130000 жителей Ида-Вирумаа примерно 25000 эстонцев. Это больше, чем количество жителей, например, в Пылвамаа, Ляэнемаа или на Хийумаа. Хотя среди жителей Ида-Вирумаа наверняка есть сторонники Путина, в Таллинне их не меньше. Вместе с тем многие русские в Ида-Вирумаа, которые отдали своих детей в эстонские школы и в душе являются большими патриотами Эстонии, испытывают обоснованное беспокойство, когда на них навешивают ярлык путинистов.
Уровень безработицы в Ида-Вирумаа составляет 11,3 процента, что намного выше, чем в любом другом уезде. Так продолжается с очень короткими перерывами уже четверть века. В то же время, по данным кассы по безработице, в Ида-Вирумаа больше, чем в большинстве других уездов, и вакансий, где зарплата близка к средней по Эстонии. Шахты, на которых несколько лет назад прошли крупные сокращения, во время энергетического кризиса снова ищут работников, как и создаваемые новые предприятия с экономикой замкнутого цикла.
Уровень относительной бедности в Ида-Вирумаа высок. Но в качестве характерного для региона контраста Ида-Вирумаа по средней брутто-зарплате находится в то же время, скорее, в первой, чем в последней половине по сравнению с другими уездами.
Это обусловлено тем, что заработная плата шахтеров и энергетиков значительно выше, чем в среднем по Эстонии. В уезде довольно большая доля высокооплачиваемых бюджетников: служащие силовых структур, врачи, учителя. Если со следующего учебного года учителя, преподающие на эстонском языке в Ида-Вирумаа, будут получать зарплату в полтора раза выше, чем их коллеги в других частях Эстонии, это еще больше повысит среднюю зарплату уезда. Торговцам и поставщикам услуг есть что ловить в Ида-Вирумаа.
Туризм, а также культурные и спортивные мероприятия сделали Ида-Вирумаа ближе к остальной Эстонии, чем раньше, но многие стереотипы еще предстоит сломать. И для этого нет ничего лучше, чем самому приехать на место, посмотреть и поговорить с людьми.