Йыхви вопреки желанию волостного управления организует кампанию по увеличению числа жителей

Количество жителей Йыхви с годами уменьшилось, но свободных жилых площадей здесь не так много. Поэтому, по мнению волостного собрания, кампанией по регистрации по месту жительства можно заполучить больше налогоплательщиков.

Несмотря на то, что волостное управление было против, Йыхвиское волостное собрание на прошлой неделе приняло решение организовать в декабре этого года кампанию, направленную на то, чтобы побудить людей зарегистрироваться в качестве жителей волости.