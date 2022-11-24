Несмотря на то, что волостное управление было против, Йыхвиское волостное собрание на прошлой неделе приняло решение организовать в декабре этого года кампанию, направленную на то, чтобы побудить людей зарегистрироваться в качестве жителей волости.
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Йыхви вопреки желанию волостного управления организует кампанию по увеличению числа жителей
Йыхви вопреки желанию волостного управления организует кампанию по увеличению числа жителей
- Да, волостное управление изложило свою позицию, но работодателем волостного управления все же является волостное собрание, и оно говорит, что должно делать волостное управление, - сказал помощник старейшины Йыхвиской волости Арво Аллер.