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Йыхви вопреки желанию волостного управления организует кампанию по увеличению числа жителей

Эрик Калда
, журналист
Йыхви вопреки желанию волостного управления организует кампанию по увеличению числа жителей
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Количество жителей Йыхви с годами уменьшилось, но свободных жилых площадей здесь не так много. Поэтому, по мнению волостного собрания, кампанией по регистрации по месту жительства можно заполучить больше налогоплательщиков.
Количество жителей Йыхви с годами уменьшилось, но свободных жилых площадей здесь не так много. Поэтому, по мнению волостного собрания, кампанией по регистрации по месту жительства можно заполучить больше налогоплательщиков. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Несмотря на то, что волостное управление было против, Йыхвиское волостное собрание на прошлой неделе приняло решение организовать в декабре этого года кампанию, направленную на то, чтобы побудить людей зарегистрироваться в качестве жителей волости.

- Да, волостное управление изложило свою позицию, но работодателем волостного управления все же является волостное собрание, и оно говорит, что должно делать волостное управление, - сказал помощник старейшины Йыхвиской волости Арво Аллер.

Кампания в два этапа

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