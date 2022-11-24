"Viru Keemia Grupp" продал свое дочернее предприятие "VKG Soojus", обеспечивающее централизованное теплоснабжение в регионе Кохтла-Ярве и Йыхви, предприятию "Gren", имеющему финские корни и действовавшему прежде под названием "Fortum".
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"VKG" продал теплосеть Кохтла-Ярве и Йыхви финской фирме
Новый владелец не планирует сейчас ходатайствовать о повышении цены
"VKG" продал теплосеть Кохтла-Ярве и Йыхви финской фирме
По этой сделке "Gren" получил себе 164-километровую сеть центрального отопления, по которой тепло поступает в жилища, магазины и учреждения Кохтла-Ярве, Ахтме, Сомпа и Йыхви, а также построенную в 2011 году в Ахтме пиковую резервную котельную, использующую для производства тепла газ, необходимость в запуске которой возникает редко.