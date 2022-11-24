"VKG" продал теплосеть Кохтла-Ярве и Йыхви финской фирме

По этой сделке "Gren" получил себе 164-километровую сеть центрального отопления, по которой тепло поступает в жилища, магазины и учреждения Кохтла-Ярве, Ахтме, Сомпа и Йыхви, а также построенную в 2011 году в Ахтме пиковую резервную котельную, использующую для производства тепла газ, необходимость в запуске которой возникает редко.