Эстонско-финское электрическое соединение "Estlink 1" общей мощностью 350 мегаватт во вторник было отключено из-за технических повреждений на конвертерной станции Харку. По предварительным оценкам "Elering", работа соединения может быть восстановлена в воскресенье на следующей неделе, о чем написал портал Rus.err.ee.
Эстонско-финский электрокабель вышел из строя на полторы недели
Эстонско-финский электрокабель вышел из строя на полторы недели
Причиной отключения стала техническая неисправность одного конкретного устройства на конвертерной станции. "Поскольку у "Elering" есть резервное устройство на станции Харку, мы сразу приступили к замене поврежденного устройства", - сообщили на предприятии.
Согласно сообщению, опубликованному на электробирже "Nordpool", срок устранения неисправности в настоящее время намечен на 4 декабря на 24.00.
Как пишет Rus.err.ee, биржевые цены на электроэнергию в Эстонии и Финляндии были в последние дни в среднем одинаково высокими. Выпадение "Estlink 1" уменьшит доступную пропускную способность между двумя регионами и, как следствие, может способствовать возникновению разницы в ценах между двумя регионами.
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