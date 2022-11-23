Эстонско-финский электрокабель вышел из строя на полторы недели

Причиной отключения стала техническая неисправность одного конкретного устройства на конвертерной станции. "Поскольку у "Elering" есть резервное устройство на станции Харку, мы сразу приступили к замене поврежденного устройства", - сообщили на предприятии.

Согласно сообщению, опубликованному на электробирже "Nordpool", срок устранения неисправности в настоящее время намечен на 4 декабря на 24.00.