ОДИН ВОПРОС ⟩ Занимается ли правительство пятой колонной?

- Когда мы проводили опросы, то, судя по ним, большинство русскоязычной общины Эстонии считают своим домом Эстонию и очень хорошо понимают, что если бы Россия захотела прийти сюда "освобождать" Эстонию, то они оказались бы первыми, по кому нанесут удар - хотя бы в случае, если это придет со стороны Ида-Вирумаа. Разумеется, у нас есть Департамент полиции безопасности, мы очень внимательно наблюдаем за всем тем, что происходит. Когда началась война, мы решили также, что лица с российским гражданством не имеют права иметь здесь оружие. Этот закон находится в производстве в Рийгикогу именно по той причине, что это оружие надо сдать, чтобы уменьшить эти риски. Мы предпринимаем разные шаги, когда видим, что люди действуют против интересов Эстонии. Речь идет о гражданах России, тогда мы можем лишить их вида на жительство, а также выслать их из Эстонии. Такие шаги мы тоже предпринимали.