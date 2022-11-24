Подозреваемые в мегамошенничестве криптобизнесмены были крупными спонсорами йыхвиского футбольного клуба

Арестованные в воскресенье в Таллинне Потапенко и Турыгин, экстрадиции которых хотят США и которым грозит до 20 лет тюрьмы, если их признают виновными, потратили несколько сотен тысяч евро на поддержку футбольного клуба своего родного города. По словам президента "Phoenix" Сергея Иванова, клуб выжил бы и без поддержки, но их вклад с 2018 года был очень значительным. Логотип их материнской компании "Burfa" находится на груди футболки всех футболистов этого клуба. Бурфа - это сокращенный вариант названия африканской страны Буркина-Фасо, что переводится как "Земля честных людей".