ЗА РУБЕЖОМ ⟩ Отступление из Херсона стало "очень болезненным событием" для "российских элит"

Данные независимых социологических исследований эти тезисы, скорее, подтверждают.

Высокопоставленный собеседник "Медузы" в одном из региональных правительств пояснил, что его регион "от Херсона далеко" - и в нем продолжается "своя жизнь". При этом источники "Медузы" среди региональных политиков и бизнесменов не верят, что Кремлю удастся переломить ситуацию.

Собеседник в одном из региональных отделений "Единой России" резюмировал: "Случившееся в Херсоне воспринимается как позор и следствие бардака в государстве, вроде бы и подозревали о нем, но не до такой степени".

Еще один региональный чиновник признался, что в его кругу "начало возникать ощущение чужой войны": "Раньше "спецоперация" была фоном, который, может быть, даже вызывал повод для гордости. Особенно если ты ничем, кроме официальной информации, не интересовался. После мобилизации - это часть жизни, но тебя об этих решениях никто не спросил… Это там наверху воюют (да еще и без успехов), а влияет на нас".