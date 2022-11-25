Источники "Медузы", близкие к администрации президента (АП) и правительству РФ, подчеркнули: отступление из Херсона стало "очень болезненным событием" для "российских элит".
ЗА РУБЕЖОМ ⟩ Отступление из Херсона стало "очень болезненным событием" для "российских элит"
Собеседник, близкий к предпринимателям из "ближнего круга" Владимира Путина, высказался еще жестче: "Пошло понимание - настоящую войну мы проиграли. Люди начинают думать о том, как жить дальше, какое место в будущем хотели бы занять, какую ставку сделать, на чем играть. [С одной стороны] будут реваншистские настроения. С другой - будет запрос на нормализацию и стабилизацию".
В политическом блоке АП настроены чуть более оптимистично. Один из собеседников "Медузы" пояснил: в Кремле по-прежнему надеются, что на Западе "развалится консенсус в поддержку Украины" из-за необходимости в дешевых энергоносителях.
Еще одна надежда Кремля, по информации источников "Медузы", - резкое изменение политической ситуации в самой Украине и отставка Владимира Зеленского. На чем основано ожидание таких событий, "Медузе" неизвестно.
Кроме того, в Кремле верят, что через несколько месяцев российская армия станет более боеспособна из-за мобилизации и сможет переломить ситуацию на фронте.
Вместе с тем, по словам собеседников "Медузы", в АП заметили, что в отличие от "элит" на настроении большинства россиян отступление из Херсона никак не сказалось: "Общество почти не замечает этого, это ему не интересно. Присоединение Херсона не успели "продвинуть" [в пропаганде]. Слава богу, это перекрыло мобилизацией. Сначала думали, что это плохо, а теперь, получается, несчастье помогло. Люди не загорелись Херсоном и поэтому легко принимают официальные объяснения, что его необходимо было оставить".
Данные независимых социологических исследований эти тезисы, скорее, подтверждают.
Высокопоставленный собеседник "Медузы" в одном из региональных правительств пояснил, что его регион "от Херсона далеко" - и в нем продолжается "своя жизнь". При этом источники "Медузы" среди региональных политиков и бизнесменов не верят, что Кремлю удастся переломить ситуацию.
Собеседник в одном из региональных отделений "Единой России" резюмировал: "Случившееся в Херсоне воспринимается как позор и следствие бардака в государстве, вроде бы и подозревали о нем, но не до такой степени".
Еще один региональный чиновник признался, что в его кругу "начало возникать ощущение чужой войны": "Раньше "спецоперация" была фоном, который, может быть, даже вызывал повод для гордости. Особенно если ты ничем, кроме официальной информации, не интересовался. После мобилизации - это часть жизни, но тебя об этих решениях никто не спросил… Это там наверху воюют (да еще и без успехов), а влияет на нас".
Подобные настроения проникают и в администрацию президента, и в правительство. Источники "Медузы" признали, что на фоне постоянных военных поражений их стала еще больше беспокоить "полная закрытость высшего руководства страны". "Нас ни во что не посвящают, многое узнаем из новостей, причем украинских и западных. Выглядит так, что постоянно идем на уступки и еще пытаемся это скрыть и спрятать", - объяснил близкий к правительству источник "Медузы", добавив, что "гнетущее впечатление" в том числе произвели метания Кремля по "зерновой сделке".
Он отметил, что среди высокопоставленных чиновников все более разумной кажется позиция представителей "элиты", которые "не вписываются в спецоперацию полностью". Как ранее рассказывала "Медуза", в ходе войны среди российского высшего чиновничества сформировалась так называемая партия молчания. Ее представители предпочитают добросовестно выполнять отдельные поручения "высшего руководства", связанные с войной, но открыто с милитаристскими речами не выступают. Среди представителей этой партии собеседники "Медузы" выделяли премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.
Тем не менее, по словам источников "Медузы", несмотря на все недовольство, российские чиновники и бизнесмены не намерены предпринимать каких-либо действий против Путина: "Просто хочется, чтобы все это скорее закончилось".
Андрей ПЕРЦЕВ (Meduza.io)
MEDUZA.IO
- "Медуза" - международное русскоязычное издание.
- Каждый день наши сотрудники рассказывают о событиях в России и мире - и стараются делать это максимально достоверно, беспристрастно и непредвзято.
- В своей ежедневной работе "Медуза" стремится соответствовать международным профессиональным стандартам. Права и свободы человека, изложенные во Всеобщей декларации прав человека, для нас - абсолютная ценность. Предмет нашего особого внимания - право людей на свободу слова и свободное распространение информации.