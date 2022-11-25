За две недели войны Путина с Украиной в ноябре 2022 года ООН подтверждает гибель еще шестерых детей. Всего с 24 февраля убито уже 408 несовершеннолетних. Общее число гражданских жертв этой войны достигло 16631 человека.
ЗА РУБЕЖОМ ⟩ Число гражданских жертв войны Путина с Украиной достигло почти 17000 человек
"С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, по 13 ноября 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 16631 жертву среди гражданского населения в стране: 6557 убитых и 10074 раненых", - сказано в последней сводке ведомства Мишель Бачелет.
Среди убитых - 2559 мужчин, 1752 женщины, 170 девочек и 204 мальчика, а также 34 ребенка и 1838 взрослых, пол которых пока неизвестен. Среди раненых - 2176 мужчин, 1563 женщины, 208 девочек и 297 мальчиков, а также 245 детей и 5585 взрослых, пол которых пока неизвестен.
Таким образом, с 31 октября подтверждены случаи убийства еще 127 гражданских лиц, в том числе шестерых детей. В конце октября сообщалось о гибели 402 несовершеннолетних. Сейчас эта цифра в сводках ООН застыла на отметке 408.
Число раненых за две последние недели выросло на 209 человек.
Динамика роста количества жертв постепенно замедляется. Максимальные жертвы были зафиксированы в марте.
В ООН уточняют, что увеличение цифр в новом сообщении по сравнению с предыдущими обновлениями не следует списывать только на жертвы среди гражданского населения, имевшие место за эти две недели, поскольку в эти дни УВКПЧ также подтвердило потери за более ранний период.
"УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения", - снова отмечают правозащитники ООН.
При этом в ведомстве Мишель Бачелет отмечают рост числа жертв от срабатывания мин. Если в предыдущие недели доля погибших и раненых минами не превышала 5% новых жертв, то за две недели ноября она выросла до 11%. 89% жертв в ноябре вызваны применением взрывного оружия с широким поражающим действием