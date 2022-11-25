МОШЕННИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ ⟩ 10 простых советов по обеспечению персональной кибербезопасности

При входе в систему всегда проверяйте, начинается ли адрес сайта с https и не содержит ли он ошибок

Префикс https в адресе сайта означает защищенное соединение - обмен данными между устройством пользователя и сервером осуществляется в зашифрованном виде, так что злоумышленники не могут их прочитать. Но мошенники часто пытаются воспользоваться невнимательностью пользователей в интернете, заманивая их на фальшивые странички, имитирующие популярные сайты, с очень похожими адресами и структурой. Оказавшись на таком поддельном ресурсе и попытавшись привычным образом войти в систему, пользователь невольно передает мошенникам свое имя пользователя и пароль, после чего они могут попасть в аккаунт этого пользователя на настоящем сайте.

Работая с устройствами в публичном доступе, всегда открывайте сайты в режиме инкогнито, а в конце сессии выходите из всех своих аккаунтов и закрывайте все окна браузера. По возможности избегайте использования устройств в публичном доступе

Все современные браузеры оснащены режимом инкогнито для приватного посещения сайтов без сохранения истории просмотров, куки-файлов, связанных с сайтами данных и вводимой пользователем информации. Но мы не можем знать предыдущих пользователей устройства в публичном доступе, уровня его защиты и усердия ответственных за него лиц. Поэтому по возможности не используйте такие устройства для создания и посещения своих аккаунтов.

Никому не сообщайте свои личные данные