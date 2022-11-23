В Нарве ВИЧ-тест можно пройти в торговом центре и ночном клубе

Действующее в Нарве медицинское учреждение "Linda Kliinik" организует такие мероприятия по тестированию за пределами своих помещений, чтобы привлечь людей, которые в противном случае не пришли бы на тестирование. "Тестирование на ВИЧ должно стать частью обычной интимной гигиены для человека, ведущего регулярную половую жизнь, — говорит руководитель "Linda Kliinik" Кристийна Вайномяэ. — Это лучший и самый дешевый способ защитить себя и своего партнера".

В торговом центре "Astri" сдать тест на ВИЧ можно в эту пятницу, 25 ноября с 16.00 до 20.00. Тестирование будет проводиться на втором этаже торгового центра. С наступлением темноты медперсонал "Linda Kliinik" переберется в ночной клуб "AveNue", где с 23.00 до примерно 02.00 можно будет пройти тест на ВИЧ в отдельной комнате. Для проведения теста на ВИЧ берется немного крови из кончика пальца, и результаты теста выявляются через несколько минут.